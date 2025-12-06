Συγκλονίζει η θανάσιμη επίθεση σκύλου σε ένα αγοράκι μόλις 18 μηνών την ώρα που βρισκόταν μόνο του με το πίτμπουλ της οικογένειας στο σπίτι του στη Ζάκυνθο.

Το άτυχο αγόρι βρήκε τραγικό θάνατο από την επίθεση του σκύλου, καθώς από την περιγραφή του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», Μιχάλη Γιαννάκου, ο σκύλος κατασπάραξε κυριολεκτικά το παιδί. Δυστυχώς το περιστατικό αυτό δεν ήταν το πρώτο. Το Σεπτέμβριο του 2019 τραγικό θάνατο βρήκε στα Γλυκά νερά ένα κοριτσάκι μόλις 2 μηνών από επίθεση που δέχθηκε από τον σκύλο της οικογένειας, ράτσας ροτβάιλερ. Για άγνωστη και τότε αιτία, ο σκύλος άρχισε να δαγκώνει στο πρόσωπο το παιδί, το οποίο παρότι μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του.

Το Πάσχα του 2016 δύο σκυλιά ράτσας ροτβάιλερ επιτέθηκαν και τραυμάτισαν θανάσιμα 5χρονο αγόρι στον Άργιλο Κοζάνης. Το παιδί μεταφέρθηκε με βαριά τραύματα στο Νοσοκομείο της Κοζάνης, οι γιατροί έκαναν αγωνιώδεις προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή, αλλά μία ώρα μετά κατέληξε.

Επιθέσεις σκύλων – Χιλιάδες περιστατικά κάθε χρόνο στη χώρα

Χιλιάδες είναι κάθε χρόνο στη χώρα μας τα περιστατικά επιθέσεων σκύλων σε ανθρώπους, σύμφωνα με την πρώτη επίσημη καταγραφή του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Το 2023, συνολικά 2.820 περιστατικά αναζήτησαν ιατρική φροντίδα σε δημόσια νοσοκομεία και δομές πρωτοβάθμιας υγείας μετά από δάγκωμα σκύλου, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 26,9 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους.

Οι ειδικοί του ΕΟΔΥ επισημαίνουν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι σημαντικά μεγαλύτερος, καθώς μόνο το 47% των νοσοκομείων και το 36% των μονάδων πρωτοβάθμιας περίθαλψης απέστειλαν δεδομένα. Επιπλέον, δεν συμπεριλήφθηκαν περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν σε ιδιωτικές δομές υγείας.

Η συχνότητα των περιστατικών παρουσίασε μεγάλες διακυμάνσεις ανά περιφέρεια, από 3 έως 73 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους. Τα περισσότερα συνέβησαν τον Απρίλιο και σε περιόδους καλοκαιρίας, ενώ τα λιγότερα τον Οκτώβριο.

Σε έξι στις δέκα περιπτώσεις (63%) το δάγκωμα ήταν μεμονωμένο, ενώ στο 51% των περιστατικών τα τραύματα εντοπίστηκαν στα κάτω άκρα. Αιμορραγία σημειώθηκε στο 75% των περιπτώσεων, ενώ στα υπόλοιπα δεν υπήρξε εκροή αίματος.

Η ηλικιακή ομάδα που δέχεται περισσότερες επιθέσεις σκύλων

Η ηλικιακή ομάδα 60–69 ετών εμφάνισε τη μεγαλύτερη συχνότητα δαγκωμάτων (29 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους). Αντίθετα, τα παιδιά 1–9 ετών αποτέλεσαν τη λιγότερο συχνή ομάδα θυμάτων (11 περιστατικά ανά 100.000), αν και παρουσίαζαν συχνότερα τραύματα στην κεφαλή και τον τράχηλο, συνήθως από δεσποζόμενους σκύλους.

Οι επιθέσεις που προκλήθηκαν τόσο από αδέσποτους, όσο και από δεσποζόμενους σκύλους είχαν σχεδόν ίση συχνότητα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, οι περισσότεροι ασθενείς παρουσίασαν ήπια κλινική εικόνα με επιπόλαια τραύματα, ενώ στο 9% οι τραυματισμοί ήταν σοβαρότεροι. Μόνο το 5% των περιστατικών χρειάστηκε νοσηλεία.

Κατά μέσο όρο, τα νοσοκομεία που συμμετείχαν στην έρευνα διαχειρίστηκαν 19 περιστατικά ετησίως, ενώ οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας 14. Οι επιστήμονες του ΕΟΔΥ υπογραμμίζουν ότι οι τραυματισμοί από δαγκώματα σκύλων αποτελούν σημαντικό αλλά υποτιμημένο ζήτημα δημόσιας υγείας.

Τονίζουν ακόμη τη σημασία της πρόληψης και της υπευθυνότητας. Η σωστή εκπαίδευση για το πώς προσεγγίζουμε έναν σκύλο, η αποτροπή της εγκατάλειψης ζώων και η συνεπής εφαρμογή προγραμμάτων στείρωσης και υιοθεσίας μπορούν να προστατεύσουν τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ίδια τα ζώα.