Παλιά, κάθε οδηγός στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου του κουβαλούσε μαζί του ένα μικρό φάκελο με άδεια κυκλοφορίας, δίπλωμα, ασφαλιστήριο. Σήμερα, όλα αυτά χωράνε σε μια εφαρμογή στο κινητό. Το Gov.gr Wallet έχει εξελιχθεί και σε ένα ψηφιακό «πορτοφόλι» για το αυτοκίνητο, που απλοποιεί τις διαδικασίες και μειώνει τη γραφειοκρατία.

Όλα όσα μπορείς να κάνεις από το κινητό σου

Με λίγα «κλικ», έχεις πρόσβαση σε όλες τις βασικές πληροφορίες:

-Η άδεια κυκλοφορίας σου σε ψηφιακή μορφή

-Την κατάσταση των Τελών Κυκλοφορίας

-Αν το όχημα βρίσκεται σε χρήση ή είναι ακινητοποιημένο

-Τυχόν δήλωση κλοπής

-Το αποτέλεσμα και τη λήξη του ΚΤΕΟ

-Τα στοιχεία της ασφαλιστικής κάλυψης

Επιπλέον, η εφαρμογή στέλνει ειδοποίηση δύο εβδομάδες πριν από το επόμενο ΚΤΕΟ, για να μην ξεχάσεις τίποτα σημαντικό.

Ασφάλιση χωρίς χαρτιά και χωρίς γραφειοκρατία

Μέσω του Gov.gr Wallet, μπορείς να ασφαλίσεις το όχημά σου ηλεκτρονικά. Η ασφαλιστική εταιρεία παίρνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ψηφιακά, χωρίς να χρειαστείς επισκέψεις ή έγγραφα.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν:

-Στοιχεία οχήματος

-Στοιχεία διπλώματος οδήγησης

-Προσωπικά στοιχεία ιδιοκτήτη

Πώς να ενεργοποιήσεις τα στοιχεία του οχήματός σου

-Κατέβασε ή ενημέρωσε το Gov.gr Wallet.

-Πάτησε το σύμβολο «+».

-Επίλεξε «Το όχημά μου (MyAuto)».

Αμέσως, όλα τα στοιχεία του οχήματός σου εμφανίζονται στην αρχική οθόνη.

Βήματα για να ολοκληρώσεις την ψηφιακή ασφάλιση

-Επικοινωνείς με την ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σου.

-Η εταιρεία υποβάλλει ψηφιακό αίτημα άντλησης στοιχείων.

-Λαμβάνεις ειδοποίηση στο κινητό σου.

-Δίνεις τη συγκατάθεσή σου και όλα μεταφέρονται αυτόματα στην ασφαλιστική.

Το μέλλον του Gov.gr Wallet

Το Gov.gr Wallet προορίζεται να γίνει το απόλυτο ψηφιακό εργαλείο κάθε οδηγού, αντικαθιστώντας έγγραφα και χρονοβόρες διαδικασίες. Σύντομα, η εφαρμογή θα υποστηρίζει και άλλες λειτουργίες, όπως:

-Ενοικίαση οχημάτων

-Συναλλαγές με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

-Εκχώρηση ή μεταβίβαση στοιχείων οχήματος