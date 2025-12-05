Νικολάς Μαδούρο εντείνει τα μέτρα ασφαλείας του, αλλάζοντας διαρκώς τοποθεσίες διαμονής και χρησιμοποιώντας μη ανιχνεύσιμα κινητά τηλέφωνα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχος μετά τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ για πιθανό αμερικανικό πλήγμα.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, αν και ο Μαδούρο συνεχίζει τις δημόσιες εμφανίσεις του προβάλλοντας ένα «θαρραλέο πρόσωπο», στο εσωτερικό της κυβέρνησής του επικρατεί έντονη ανησυχία. Πηγές κοντά στο προεδρικό περιβάλλον σημειώνουν ότι έχει δώσει εντολές για αυστηρότερη προστασία και αναζητά στήριξη από το εξωτερικό, προκειμένου να αποτρέψει πιθανή προδοσία από συνεργάτες του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 63χρονος ηγέτης αλλάζει συχνά το μέρος όπου κοιμάται, ώστε να δυσκολέψει τον εντοπισμό του σε περίπτωση στοχευμένης επίθεσης. Επιπλέον, κάνει χρήση καρτοκινητών τηλεφώνων που δεν μπορούν να εντοπιστούν, τα οποία αντικαθιστά τακτικά, πρακτική που εφαρμόζει εντατικότερα αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να συγκεντρώνουν πολεμικά πλοία στην Καραϊβική.

Ανησυχία και αυξημένα μέτρα προστασίας

Αν και ο Μαδούρο δηλώνει δημοσίως ότι απολαμβάνει την αφοσίωση του λαού και των συμμάχων του, το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι έχει γίνει περισσότερο επιφυλακτικός απέναντι στον στενό του κύκλο. Παράλληλα, στρέφεται σε εξωτερική βοήθεια, καθώς οι πιέσεις από την Ουάσιγκτον εντείνονται.

Πηγή που μίλησε στους New York Times υποστήριξε ότι ο πρόεδρος έχει ενισχύσει τη συμμετοχή Κουβανών σωματοφυλάκων στην προσωπική του ασφάλεια και έχει εντάξει στελέχη της κουβανικής αντικατασκοπείας στις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας. Παράλληλα, έχει περιορίσει τις προγραμματισμένες δημόσιες εμφανίσεις και τις ζωντανές μεταδόσεις, προτιμώντας μαγνητοσκοπημένα μηνύματα και «αυθόρμητες» παρουσίες.

Η δημόσια εικόνα και οι φήμες για εξορία

Οι κινήσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τη δημόσια εικόνα του γεμάτου αυτοπεποίθηση ηγέτη που επιχειρεί να προβάλλει. Παρά τις αλλαγές στη στρατηγική του, ο Μαδούρο φροντίζει να εμφανίζεται ήρεμος και χαλαρός στις δημόσιες εξόδους του, οι οποίες πραγματοποιούνται πλέον πιο «αυθόρμητα» από τότε που οι ΗΠΑ ξεκίνησαν στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική.

Χαρακτηριστική ήταν η παρουσία του σε φεστιβάλ στο Καράκας για τον εορτασμό των τοπικών εκλογών, όπου τραγούδησε και χόρεψε σε μουσικό κομμάτι που περιλάμβανε αποσπάσματα από τις ομιλίες του. Εκεί διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι παραμένει πιστός σε αυτούς, διαψεύδοντας δημοσιεύματα που ανέφεραν πως σκεφτόταν να εγκαταλείψει τη χώρα με αντάλλαγμα αμνηστία για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρά τις αναφορές διεθνών ΜΜΕ ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε θέσει προθεσμία στον Μαδούρο να αποχωρήσει από τη χώρα, πηγές της New York Post ανέφεραν ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, εστιάζοντας σε πιθανή «συμφωνία εξορίας» του Βενεζουελανού ηγέτη στο Κατάρ.