Πέθανε ο ηθοποιός Κάρι Χιρογιούκι Ταγκάουα, πρωταγωνιστής των «Mortal Kombat» και «Memoirs of a Geisha», σε ηλικία 75 ετών.

Όπως επιβεβαίωσε η εκπρόσωπός του, ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας.

Γεννημένος στο Τόκιο, ο Ταγκάουα μεγάλωσε κυρίως στον αμερικανικό Νότο, την περίοδο που ο πατέρας του -γεννημένος στη Χαβάη- υπηρετούσε σε βάσεις του αμερικανικού στρατού στην ενδοχώρα. Για κάποια χρόνια έζησε επίσης στη Χονολουλού και στο νησί Καουάι της Χαβάης.

Η κινηματογραφική του πορεία απογειώθηκε το 1987, όταν εμφανίστηκε στην οσκαρική ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι «Ο Τελευταίος Αυτοκράτορας». Από τότε συμμετείχε σε γνωστά φιλμ όπως το «Pearl Harbor», το «Planet of the Apes» και το «License to Kill».

Στην ταινία «Memoirs of a Geisha» του 2005, βασισμένη στο ομώνυμο μπεστ σέλερ, υποδύθηκε τον Βαρόνο, έναν από τους σημαντικούς ρόλους στη διαδρομή της ηρωίδας από τη φτώχεια στη ζωή της υψηλής κοινωνίας.

Ο ηθοποιός είχε πει επίσης ότι είχε μελετήσει διάφορες πολεμικές τέχνες, αλλά τελικά απομακρύνθηκε από αυτές επειδή δεν τον ενδιέφερε η μάχη ή ο ανταγωνισμός.

Αντ’ αυτού, ανέπτυξε ένα δικό του σύστημα με την ονομασία Ninjah Sportz, το οποίο συνδύαζε τις πολεμικές τέχνες με την προπόνηση και την ίαση.

Συνεργάστηκε μάλιστα με επαγγελματίες αθλητές, όπως τον παγκόσμιο πρωταθλητή της WBC στην ελαφρομυϊκή κατηγορία Brian Viloria, ενώ παρείχε συμβουλές σε μέλη της ομάδας αμερικανικού ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου της Χαβάης.

Το 2008, ο Ταγκάουα δήλωσε ένοχος σε δικαστήριο της Χονολουλού για ένα ελαφρύ πλημμέλημα που αφορούσε παρενόχληση σε βάρος μιας συντρόφου του, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, έφερε μώλωπες στα πόδια. Ο δικηγόρος του είχε αναφέρει τότε ότι ανέλαβε «πλήρως την ευθύνη για την υπόθεση από την αρχή και δεν προέβαλε καμία δικαιολογία».