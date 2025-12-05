Αίσθηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η υπόθεση του 54χρονου τεχνίτη Σάντρο Μουνιάι, ο οποίος στις 5 Ιανουαρίου 2023, κοντά στο Αρέτσο της κεντρικής χώρας, πυροβόλησε θανάσιμα τον γείτονά του, την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να του γκρεμίσει το σπίτι με εκσκαφέα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ η οικογένεια του Μουνιάι δειπνούσε με παραδοσιακά εδέσματα, την παραμονή των Θεοφανίων. Ο γείτονας, ονόματι Γκεζίμ Ντόντολι, είχε αρχικά καταστρέψει οχήματα που βρίσκονταν σε διπλανή πλατεία και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το σπίτι του τεχνίτη, γκρεμίζοντας μέρος του τοίχου.

Τότε, ο 54χρονος πήρε το κυνηγετικό του όπλο, βγήκε από το σπίτι και πυροβόλησε προς τον εκσκαφέα, σκοτώνοντας τον Ντόντολι. Σύμφωνα με την εισαγγελία, η αντίδραση του δράστη ήταν «βιαστική και υπερβολική», καθώς, παρά την ακραία κατάσταση, «θα μπορούσε να αποφευχθεί η συγκεκριμένη τραγική εξέλιξη».

Το εφετείο του Αρέτσο, ωστόσο, έκρινε ότι ο Μουνιάι ενήργησε σε νόμιμη άμυνα, υιοθετώντας τα βασικά επιχειρήματα της υπεράσπισής του. Οι συνήγοροί του τόνισαν τον τρόμο που βίωσε η οικογένεια, τον άμεσο κίνδυνο που αντιμετώπιζε και το γεγονός ότι το περιστατικό συνέβη σε συνθήκες περιορισμένου φωτισμού στην περιοχή.