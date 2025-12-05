Σοκαρισμένος από την εικόνα του ΣΕΦ με τους μουσαμάδες δήλωσε αποκλειστικά στα NEA ο σταρ της Φενερμπαχτσέ, Μπόνζι Κόλσον. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι αρκετά ντροπιαστικό για έναν τόσο, θρυλικό, επιτυχημένο οργανισμό να αντιμετωπίζει, τέτοιου είδους προβλήματα».

Αναλυτικά η συνέντευξη

Πώς ένιωσε όταν είδε έναν τεράστιο μουσαμά να καλύπτει το παρκέ, αλλά και άλλους που είχαν τοποθετηθεί στην οροφή του Σ.Ε.Φ

«Είδα για πρώτη φορά μουσαμάδες, ξέρετε, κατά τη διάρκεια της χθεσινής μας προθέρμανσης, και σίγουρα σοκαρίστηκα που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι αρκετά ντροπιαστικό για έναν τόσο θρυλικό, επιτυχημένο οργανισμό να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Νομίζω ότι είναι κάτι στο οποίο πρέπει πραγματικά να επικεντρωθούν, και όπως μπορείτε να δείτε, μπορεί να επηρεάσει άλλες ομάδες και την Euroleague».

Για το κατά πόσο πιστεύει ότι αυτή η αναβολή θα αλλάξει το πρόγραμμα της ομάδας

«Αυτή η αναβολή σίγουρα επηρεάζει και τις δύο ομάδες. Προσπαθούμε να σκεφτούμε ότι θα παίξουμε σήμερα ή την άλλη εβδομάδα αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε ημερομηνία, οπότε μπορεί να παίξουμε στους επόμενους δύο μήνες. Αλλά με το πρόγραμμα και τις διπλές εβδομάδες (της Euroleague) και τους αγώνες των εγχώριων πρωταθλημάτων, σίγουρα δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να βρεθεί χρόνος. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε μαζί τους όποτε έρθει η ώρα».

Πώς αντιμετώπισαν οι παίκτες της Φενέρμπαχτσε και τι συζήτησαν μεταξύ τους μετά την ανακοίνωση της αναβολής του αγώνα

«Το μάθαμε αμέσως μετά τη συνάντηση της ομάδας μας. Κατεβαίναμε κάτω για να πάμε στο λεωφορείο και τότε ο GM μας είπε, “Περιμένετε παιδιά. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να αναβληθεί”. Και εγώ ήμουν λίγο σαν, “περίμενε, τι εννοείς;” Ο καιρός ήταν, ξέρετε, άσχημος, με κεραυνούς και αστραπές. Υπήρχε πολλή βροχή. Oπότε όλοι περιμέναμε στο λόμπι, προσπαθώντας να καταλάβουμε ποια θα είναι η απάντηση, ποια θα είναι η ετυμηγορία. Και αυτό ήταν όλο. Μετά από αυτό μάθαμε ότι δεν θα παίζαμε. Έπειτα κάναμε τα δικά μας πράγματα. Κάποιοι από εμάς παίξαμε χαρτιά, κάποιοι άλλοι χαλαρώσαμε, φάγαμε ομαδικό δείπνο και μετά ήταν μια κανονική νύχτα για εμάς. Αλλά, ναι, κάπως έτσι συνέβη».

Για το εάν η αναβολή λόγω καιρικών συνθηκών είναι κάτι που περίμενε να συμβεί ή κατι συνηθισμένο στις χώρες που έχει αγωνιστεί

«Όχι, δεν έχω παίξει ποτέ σε καμία άλλη χώρα που είχε πρόβλημα με το γήπεδο της λόγω της βροχής. Θέλω να πω, το μπάσκετ είναι άθλημα κλειστού χώρου, οπότε νομίζω ότι η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο είναι πολύ μικρή. Είναι η πρώτη φορά που το αντιμετωπίζω. Δεν έχω βιώσει κάτι παρόμοιο με αυτό».

Τέλος, ο φόργουορντ της Τουρκικής ομάδας αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό και το πώς προβλέπει την φετινή σεζόν των «ερυθρόλευκων»

«Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει πολύ καλά φέτος. Εννοώ ότι είναι μία από τις πιο ταλαντούχες ομάδες του πρωταθλήματος. Είναι καλά προπονημένοι, έχουν τους ίδιους παίκτες για αρκετά χρόνια, το ίδιο σύστημα. Oπότε νομίζω ότι θα τα πάνε πολύ καλά. Έχουν επικεφαλής τους τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ, οι οποίοι είναι βετεράνοι παίκτες και επίσης ξέρουν τι χρειάζεται για να κερδίσουν. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουν μια καλή χρονιά. Στην τελική τετράδα, έχω τη Φενέρμπαχτσε, τον Παναθηναϊκό, διάλεξα επίσης τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μονακό».