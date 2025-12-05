Σε σπουδαία βραδιά η Μπαρτσελόνα, που συνεχίζει να ανεβαίνει σταθερά. Το βράδυ της Παρασκευής (5/12) οι Καταλανοί νίκησαν τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι με 89-79 για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ανέβηκε στο 9-5 (4-2 εντός και 5-3 εκτός), με τον Γουίλ Κλάιμπερν να… εκτοξεύεται στο δεύτερο μέρος και να τελειώνει το παιχνίδι με 20 πόντους. Σημαντική στήριξη πρόσφεραν οι Μπριθουέλα και Σενγκέλια, με τη Μπαρτσελόνα να πετυχαίνει ένα από τα πιο ουσιαστικά αποτελέσματα της σεζόν.

Στο ίδιο ρεκόρ έπεσε ο Ερυθρός Αστέρας (9-5), ο οποίος έχει δώσει τους εννέα από τους 14 αγώνες του στο γήπεδό του. Οι Γκρέιαμ και Μπάτλερ έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό, ενώ ο Σάσα Ομπράντοβιτς είδε την περιφέρεια της ομάδας του να αποτυγχάνει ξανά. Η ήττα ήρθε με φυσιολογικό τρόπο απέναντι σε μία ανώτερη, αυτή τη φορά, ομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 39-46, 57-63, 79-89