Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έγινε δεκτή από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο την Παρασκευή (05.12.2025). Σύμφωνα με ανάρτηση της Μητρόπολης στα κοινωνικά δίκτυα, το κλίμα της συνάντησης ήταν εξαιρετικά φιλικό. Την κ. Γκιλφόιλ συνόδευσε ο γενικός πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη, Τζέρι Ισμαήλ.

Aναλυτικά η ανάρτηση της Μητρόπολης:

Η Πρέσβης των Η.Π.Α., κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου η Πρέσβης των Η.Π.Α., κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενη από τον κ. Τζέρρυ Ισμαήλ, Γενικό Πρόξενο των Η.Π.Α. στη Θεσσαλονίκη και επιτελικά στελέχη της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

Η Πρέσβης έτυχε θερμής υποδοχής από τον Ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, με τον οποίο συζήτησαν σε εγκάρδιο κλίμα.

Στην επίσημη συνάντηση παρέστησαν εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως ο Πρωτοσύγκελλος, π. Ιάκωβος Αθανασίου, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, π. Φώτιος Ζαρζαβατσάκης, ο Γενικός Γραμματέας, π. Νικόλαος Χαμαμτζόγλου, και ο υπεύθυνος του Ιδιαιτέρου Γραφείου, κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινάκης.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, αφού ευχήθηκε στην κυρία Γκιλφόιλ καλή δύναμη στα νέα της καθήκοντα ως Πρέσβεως των Η.Π.Α. στη χώρα μας, συζήτησε μαζί της διάφορα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και παρουσίασε τις ποικίλες δράσεις της Μητροπόλεώς μας.

Πριν από την αναχώρηση της υψηλής επισκέπτριας πραγματοποιήθηκε η εθιμοτυπική ανταλλαγή δώρων.

Ακολούθως, η κυρία Πρέσβης, τα μέλη της συνοδείας της και ο Επίσκοπός μας μετέβησαν στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου, του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, όπου τους υποδέχθηκε ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού, π. Δαμασκηνός Πέτικας, με τους συνεφημερίους του, π. Γεώργιο Θεοδωρή και π. Νικόλαο Χαμαμτζόγλου.

Την ξενάγηση στον Ιερό Ναό του Αγίου ανέλαβε η ξεναγός κυρία Ιωάννα Τρικούκη, η οποία ενημέρωσε την κυρία Πρέσβη και τους συνοδούς της σχετικά με την ιστορία του Ιερού Ναού και τα ιερά σεβάσματα που φυλάσσονται εντός του.

Πριν από την αναχώρηση της κυρίας Γκιλφόιλ από τον Ιερό Ναό του Πολιούχου ο Ποιμενάρχης μας της προσέφερε την ιερά εικόνα του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.