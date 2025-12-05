Μία από τις εμβληματικές τσάντες Birkin του οίκου Hermès, που ανήκε στην Τζέιν Μπίρκιν, πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Άμπου Ντάμπι έναντι 2,45 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του οίκου Sotheby’s. Η πώληση πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά το ρεκόρ της πρωτότυπης Birkin, η οποία είχε αλλάξει χέρια έναντι 8,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τίτλο Le Birkin Voyageur, η τσάντα ξεπέρασε κάθε προσδοκία, πουλώντας σε εξαπλάσια τιμή από την αρχική εκτίμηση των 370.000 ευρώ. Ο πλειοδότης, που συμμετείχε τηλεφωνικά, επικράτησε ύστερα από «11 λεπτά μιας σκληρής διαδικασίας υποβολής προσφορών με τη συμμετοχή έξι συλλεκτών», όπως ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η μαύρη δερμάτινη τσάντα, προσφορά του Hermès στην Μπίρκιν το 2003, φέρει χειρόγραφες επιγραφές της Βρετανίδας τραγουδίστριας και ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή το 2023. Πρόκειται για μία από τις τέσσερις τσάντες που είχε λάβει η καλλιτέχνις, έπειτα από την πώληση του πρωτότυπου κομματιού της το 1994, με σκοπό τη στήριξη οργάνωσης κατά του AIDS.

Η συγκεκριμένη Birkin ξεχωρίζει για τις λεπτομέρειές της, που παραπέμπουν στο αρχικό σχέδιο, καθώς και για τη χαρακτηριστική φράση «Η τσάντα μου Birkin που ταξίδεψε μαζί μου σε ολόκληρο τον κόσμο».

Πρώτη φορά είχε εμφανιστεί σε δημοπρασία το 2007, με τα έσοδα να διατίθενται υπέρ οργάνωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προτού περάσει σε ιδιωτική συλλογή. Όπως υπενθύμισε ο Sotheby’s, «το να πουλά αυτές τις τσάντες Birkin για να συγκεντρώνει πόρους για φιλανθρωπικά έργα (…) έγινε μια παράδοση για την Τζέιν Μπίρκιν, με τον Hermès να τις αντικαθιστά κάθε φορά».

Τον περασμένο Ιούλιο, η πρώτη τσάντα Birkin που σχεδιάστηκε ειδικά για την καλλιτέχνιδα το 1984 πωλήθηκε στο Παρίσι για σχεδόν 8,6 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τσάντα σε δημοπρασία.

Μια ακόμη Birkin της Μπίρκιν στο σφυρί

Μέσα στον Δεκέμβριο, μια τρίτη προσωπική τσάντα Hermès της Τζέιν Μπίρκιν θα βγει σε δημοπρασία από τον οίκο Orne Enchères. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου στο Hôtel Drouot στο Παρίσι.

Πρόκειται για το αντίγραφο που η τραγουδίστρια είχε εμπιστευθεί στη φίλη και βιογράφο της, Γκάμπριελ Κρόφορντ, η οποία αποφάσισε να το διαθέσει προς πώληση για τη χρηματοδότηση ενός μελλοντικού ιδρύματος Jane Birkin. Η εκτιμώμενη αξία του κυμαίνεται μεταξύ 100.000 και 200.000 ευρώ, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Drouot.