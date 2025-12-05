Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με τουλάχιστον 14 μπλόκα και περισσότερα από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους.

Ποια σημεία είναι κλειστά

Παραμένουν κλειστά Διόδια Μαλγάρων, ρεύμα προς Αθήνα, η Εθνική Οδός στο ύψος της Νίκαιας, τμήματα του Ε65 σε δύο σημεία: Κοντά στα Τρίκαλα και κοντά στην Καρδίτσα, στην Εγνατία Οδό, ο κόμβος Σελίου, ρεύμα προς Βέροια.

Πού αναμένονται νέα μπλόκα

Σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένονται νέα μπλόκα μεταξύ άλλων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, κοντά στα Πράσινα Φανάρια και το αεροδρόμιο, στα Βίλια, στο Δερβένι, τόσο στην παλιά εθνική οδό όσο και στην έξοδο προς την Εγνατία.

Παράλληλα οι αγρότες εξετάζουν, τα επόμενα 24ωρα, πέρα από τους οδικούς αποκλεισμούς, και άλλες μορφές κινητοποιήσεων όπως συγκεντρώσεις σε πόλεις, συναντήσεις με τοπικούς φορείς, στοχευμένα κλεισίματα δρόμων.

Μέχρι στιγμής «δεν υπάρχει διάθεση για επαφές» με τα αρμόδια υπουργεία πριν από τη Δευτέρα.

Λάρισα: «Χριστούγεννα και Πάσχα εδώ θα είμαστε»

Με μια εντυπωσιακή είσοδο στην πόλη της Λάρισας, οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας κλιμάκωσαν την Πέμπτη τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποιώντας δυναμικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία.

Κομβόι τρακτέρ διέσχισε τους δρόμους κορνάροντας, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στους δύο συναδέλφους τους που συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια της περασμένης Κυριακής.

«Θέλουν τους αγρότες με χειροπέδες στα δικαστήρια, ποινικοποιούν τη δράση μας. Αλλά όπως φαίνεται η κυβέρνηση έχασε. Έχασε πανελλαδικά, ο τσαμπουκάς της έσπασε από τη δύναμη της οργάνωσης των βιοπαλαιστών αγροτών. Θα κλιμακωθεί ο αγώνας, είμαστε εδώ, η κυβέρνηση να απαντήσει στα αιτήματά μας» έλεγε ένας αγρότης εκτός του δικαστηρίου, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μια άλλη γυναίκα που ήταν στο σημείο για να διαδηλώσει φώναζε: «Μπράβο στα παιδιά, Χριστούγεννα και Πάσχα εδώ θα είμαστε».

Αναβολή της δίκης

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με φόντο τη δίκη των δύο συλληφθέντων στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η οποία τελικά αναβλήθηκε για τις 15 Δεκεμβρίου. Οι δύο αγρότες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σωματική βλάβη και βία κατά υπαλλήλων (ο πρώτος) και βία κατά υπαλλήλων (ο δεύτερος).

«Η τρομοκρατία μας δυναμώνει»

Στο επίκεντρο των ομιλιών βρέθηκε η καταδίκη της ποινικοποίησης των αγώνων. Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση:

«Ήρθαμε με συμβολικό αριθμό τρακτέρ για να δείξουμε ότι αυτές οι ενέργειες, αυτή η τρομοκρατία και η καταστολή, τα αγροτοδικεία, ποτέ δεν σταμάτησαν τις κινητοποιήσεις μας και ούτε πρόκειται να τις σταματήσουν τώρα. Ίσα ίσα μας δυναμώνουν, μας οργίζουν περισσότερο και θα βγουν ακόμα περισσότερα τρακτέρ και θα ενισχύσουμε τα μπλόκα μας».

Στο πλευρό των αγροτών της Λάρισας βρέθηκε και ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, μαζί με αντιπροσωπεία από το μπλόκο του Ε65.