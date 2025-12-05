Ο δημοφιλής Καναδός YouTuber και vlogger Luke Martin ενθουσιάστηκε με το παραδοσιακό ρακοκάζανο και την παρασκευή αντικριστού, τα οποία είχε την ευκαιρία να γνωρίσει σε σπίτι Χανιωτών στα Χωραφάκια Ακρωτηρίου στην Κρήτη. Ο γνωστός ινφλουένσερ με εκατομμύρια ακόλουθους στα social media 3 εκατομμύρια στη σελίδα του στο Facebook «Chopstick Travel» και 1,6 εκατομμύριο εγγεγραμμένους χρήστες στο YouTube – ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο αναζητώντας αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες.

Αυτή την περίοδο βρέθηκε στην Κρήτη και εντυπωσιάστηκε από όσα δοκίμασε. Το ταξίδι του τον οδήγησε στα Χανιά και συγκεκριμένα στην οικία του Μανόλη Κουτράκη, όπου τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε ένα πολυήμερο αυθεντικό κρητικό γλέντι. Η εμπειρία περιλάμβανε απόσταξη τσικουδιάς σε παραδοσιακό ρακοκάζανο, παρασκευή αντικριστού, κρητική μουσική με τον βιολάτορα Μάρκο Ρενιέρη και χαρακτηριστική χανιώτικη φιλοξενία, συνδυασμός που ενθουσίασε τον Καναδό δημιουργό περιεχομένου και την ομάδα του.

«Όλοι μου ζητούσατε να σας δείξω αυθεντική κρητική κουζίνα, και αυτή τη φορά σας παρουσιάζω την πιο αυθεντική που υπάρχει. Επιστρέψαμε στο όμορφο νησί της Κρήτης στην Ελλάδα, γιατί κάθε Νοέμβριο κάτι μοναδικό συμβαίνει σε αυτό το νησί… Είναι κάτι περισσότερο από ένα φεστιβάλ, είναι ένα συναίσθημα. Είναι το διάσημο φεστιβάλ ρακί της Κρήτης (τα ρακοκάζανα). Σπιτικό ποτό και ψητό αρνί συνοδευόμενα από κρητικά τραγούδια και χορούς γεμίζουν τη νύχτα. Αυτό είναι ένα βίντεο YouTube που δεν έχει φτιάξει κανείς πριν!» ανέφερε ο ίδιος στο κανάλι του.

Σημειώνεται ότι, το κανάλι του στο YouTube ξεπερνά τις 100.000.000 προβολές, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με το TripAdvisor και το Netflix.