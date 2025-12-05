Η κακοκαιρία Byron σαρώνει σχεδόν όλη την Ελλάδα – με σφοδρές καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πρωτοφανή ύψη βροχής.

Μόνο μέσα σε λίγες ώρες, καταγράφηκαν πάνω από 1.000 κεραυνούς σε μία ώρα, ενώ συνολικά εκτιμάται πως έχουν σημειωθεί 30.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει την ακραία ένταση της καταιγίδας.

Στην Αττική οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, η κυκλοφορία διακόπηκε σε πολλές περιοχές και η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έστειλε μήνυμα του 112, καλώντας σε αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Τα σχολεία στην Αττική θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι τα φαινόμενα ίσως κορυφωθούν με συσσωρευμένες ποσότητες νερού που συνιστούν σοβαρό κίνδυνο πλημμυρών.

Οι πολίτες καλούνται να δείξουν αυξημένη προσοχή, να αποφεύγουν επικίνδυνες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες για ασφάλεια.