Κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα συγγενείς και φίλοι έφτασν στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον 24χρονο που έχασε τη ζωή του στο φριχτό τροχαίο στη Λούτσα.

Η μητέρα και η αδελφή του προσπαθούσαν να αντλήσουν δύναμη για να αποχαιρετήσουν τον νεαρό που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.

Το τελευταίο «αντίο»

Οι δύο γυναίκες δεν θα ξεχάσουν ποτέ τις στιγμές που διαδραματίστηκαν μπροστά τους, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου. Είδαν μπροστά στα μάτια τους το αυτοκίνητο του 29χρονου να πέφτει με ταχύτητα πάνω στον 24χρονο.

Η κοπέλα του νεαρού τραυματίστηκε σοβαρά και συνεχίζει να νοσηλεύεται. Εκείνες γλίτωσαν από θαύμα.

Ο 29χρονος οδηγός που έσπειρε τον θάνατο, οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα και υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών. Όπως μεταδίδει το MEGA, μπορεί να προφυλακίστηκε, οι συγγενείς του θύματος ωστόσο οργισμένοι λένε ότι ο 24χρονος θα ζούσε εάν στο προηγούμενο ατύχημα που είχε προκαλέσει ο δράστης, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Ανάμεσα στα πολλά στεφάνια και εκείνο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.