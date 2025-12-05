Τραγωδία συγκλονίζει την Αλεξανδρούπολη, όπου ένα ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του, αργά το βράδυ της Πέμπτης. Πρόκειται για μια 55χρονη γυναίκα και τον 58χρονο σύζυγό της, οι οποίοι είχαν χαθεί από προσώπου γης από την Δευτέρα.

Σύμφωνα με το e-evros.gr, το ζευγάρι φέρεται να είχε χάσει τη ζωή του από τη Δευτέρα, χωρίς κανείς να το έχει αντιληφθεί.

Οι συγγενείς τους, ανήσυχοι που δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους για αρκετές ημέρες, αποφάσισαν να μεταβούν στο σπίτι. Αφού χτύπησαν την πόρτα και δεν έλαβαν καμία ανταπόκριση, ενημέρωσαν την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εισήλθαν στην κατοικία και εντόπισαν το ζευγάρι νεκρό στο κρεβάτι.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από αναθυμιάσεις βενζινοκίνητης γεννήτριας, την οποία φαίνεται πως χρησιμοποιούσαν για παροχή ρεύματος.

Η συσκευή βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο οι δύο άνθρωποι να πέθαναν στον ύπνο τους.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα αποσαφηνιστούν μετά τις απαραίτητες εξετάσεις και την ιατροδικαστική έκθεση. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.

