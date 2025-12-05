Κρίσιμη ήταν για τους δανειολήπτες σημερινή συζήτηση στο Δ. Τμήμα του Αρείου Πάγου τα μέλη του οποίου καλούνται να επιλύσουν με την απόφαση τους το ζήτημα των δανείων με ελβετικό Φράγκο, που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες.

Κατά τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης τόσο εντός της αίθουσας όσο και έξω από τον κτίριο του Αρείου Πάγου βρέθηκαν περισσότεροι από εκατό δανειολήπτες παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, γεγονός που από μόνο του αποτυπώνει το ενδιαφέρον και την αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων για την απόφαση της δικαιοσύνης που τους αφορά άμεσα.

Ενώπιον το ανώτατου δικαστηρίου βρέθηκαν ο Σύλλογος δανειοληπτών ελβετικού Φράγκου και το ΙΝΚΑ, ενώ στο πλευρό των δανειοληπτών βρέθηκαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και σειρά ενώσεων καταναλωτών οι οποίοι άσκησαν παρέμβαση.

Στο τοποθετήσεις των δικηγόρων, που έγιναν με χρονόμετρο όπως ορίζεται πια και στον Άρειο Πάγο, όπως και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι πληρεξούσιοι από την πλευρά των δανειοληπτών ζήτησαν να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους περί καταχρηστικότητας του συμβατικού όρου με τον οποίο καλούνται να αποπληρώσουν τις δανειακές δόσεις και τους τόκους αυτών με ισοτιμία ελβετικού φράγκου, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα να καταβάλουν πολλαπλάσια χρήματα σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο δανεισμού τους.

«Εμείς ζητάμε να κριθεί υπόθεση από φυσικό δικαστή μας και να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα προς το Δικαστήριο της ΕΕ προκειμένου να αποφασίσει περί καταχρηστικότητας της ρήτρας ισοτιμίας» ανέφερε πληρεξούσιος δικηγόρος των δανειοληπτών προσθέτοντας: «Ζητάμε από εσάς αυτό που έχει γίνει από άλλες 10 χώρες. Από την Πολωνία έχουν κατατεθεί 10 ερωτήματα, η Ουγγαρία, η Κροατία, η Ισπανία και η Λιθουανία είναι μόνο μερικά από τα κράτη μέλη που έχουν στείλει τέτοιο ερώτημα. Η υπόθεση κρίνεται επί νομικών ζητημάτων και όχι με οικονομικά επιχειρήματα, ότι δηλαδή θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο εφαρμόζεται η αρχή της διαφάνειας στο δίκαιο του καταναλωτή, διαφορετικά θα στραφούμε κατά του ελληνικού Δημοσίου».

Τέλος, η πλευρά των δανειοληπτών αντέτεινε πως το ανώτατο δικαστήριο είναι σε θέση να δώσει λύση στο πρόβλημα, υποστηρίζοντας πως αν τα δάνεια και οι τόκοι αυτών αποπληρωθούν σε ευρώ, χωρίς το βάρος της ισοτιμίας, θα αποτελεί μια δίκαιη λύση και για τις δύο πλευρές.

Από την άλλη, οι τράπεζες υποστήριξαν κατά τις τοποθετήσεις τους ότι δεν τίθεται θέμα καταχρηστικότητας της ρήτρας ούτε ζήτημα διαφάνειας.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται με ενδιαφέρον από όλες τις πλευρές μέσα στους επόμενους μήνες.