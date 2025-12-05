Οι τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές, ιδιαίτερα σε υπόγεια και παλαιά κτίρια που δεν έχουν συντηρηθεί όπως θα έπρεπε. Οι πλημμύρες, οι διαρροές και η αυξημένη υγρασία καθιστούν αυτούς τους χώρους ακατάλληλους για κατοίκηση, δυσχεραίνοντας την καθημερινότητα των ενοικιαστών.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι ενοικιαστές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν επισκευές και συντηρήσεις, τις οποίες ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να καλύψει, σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η πραγματικότητα της κατάστασης

Ωστόσο, στην πράξη, η κατάσταση είναι συχνά πιο περίπλοκη. Πολλοί ενοικιαστές καταλήγουν να νοικιάζουν σπίτια που έχουν σημαντικές ελλείψεις στη συντήρηση, όπως μούχλα, υγρασία ή φθαρμένες εγκαταστάσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν χαμηλότερο ενοίκιο ή απλώς για να βρουν κατάλυμα, αποδέχονται αυτές τις ατέλειες χωρίς να ζητούν απαραίτητες επισκευές.

Η ευθύνη για τις επισκευές κατά τις περιόδους κακοκαιρίας

Όπως συμβαίνει με κάθε σοβαρό καιρικό φαινόμενο, η ευθύνη για τις ζημιές που προκαλούνται από την κακοκαιρία βαραίνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες επισκευές, διασφαλίζοντας ότι το σπίτι παραμένει ασφαλές και κατάλληλο για κατοίκηση.

Από την άλλη πλευρά, οι ενοικιαστές πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τον ιδιοκτήτη για οποιοδήποτε πρόβλημα εντοπίσουν, όπως διαρροές ή άλλες καταστάσεις που ενδέχεται να επιδεινωθούν λόγω της κακοκαιρίας. Η έγκαιρη ειδοποίηση είναι καθοριστική για την άμεση δρομολόγηση των απαιτούμενων ενεργειών από τον ιδιοκτήτη.

Ο ρόλος του ιδιοκτήτη

Η οικονομική ευθύνη για τις επισκευές παραμένει στον ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι το ακίνητο πληροί τα βασικά πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να φροντίζει ώστε το σπίτι να είναι σε κατάσταση που να εξασφαλίζει την άνεση και την ασφάλεια των ενοικιαστών, παρέχοντας τους ένα χώρο κατάλληλο για διαβίωση, χωρίς κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλειά τους.