Το νέο Dacia Bigster mild hybrid G-140 είναι από τα ελάχιστα μοντέλα που διατίθενται στην αγορά και μπορούν να καταναλώνουν και υγραέριο. Το συγκεκριμένο καύσιμο (LPG) παράγει λιγότερο μονοξείδιο του άνθρακα, λιγότερους υδρογονάνθρακες και λιγότερα οξείδια του αζώτου από τη βενζίνη. Εξ ου και εκπέμπει κατά 10% λιγότερους ρύπους από ό,τι ένας ανάλογος κινητήρας βενζίνης, αναδεικνύοντας έναν πιο οικολογικό χαρακτήρα.Επίσης είναι και πιο οικονομικό στη χρήση, καθώς το κόστος του καυσίμου στην Ελλάδα είναι 60% χαμηλότερο της βενζίνης και σχεδόν στο μισό του κόστους του diesel κίνησης.

Η Dacia είναι ο μοναδικός κατασκευαστής που προσφέρει κινητήρες διπλού καυσίμου σε ολόκληρη τη γκάμα της — με εξαίρεση τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Σήμερα, η Dacia προβάλλει μια νέα πρωτοποριακή πρόταση με βάση το υγραέριο όπου ο κινητήρας υγραερίου συνδυάζεται με υβριδικό σύστημα. Είναι το mild hybrid G-140 στο νέο Bigster, που ήδη προσφέρεται στην Ελλάδα με τιμή εκκίνησης τα 24.800 €. Με αυτόν τον τρόπο η Dacia ανοίγει νέους δρόμους, παρουσιάζοντας έναν κινητήρα που συνδυάζει διπλό καύσιμο (βενζίνη & υγραέριο) με ήπιο υβριδικό σύστημα 48 V.

Το υβριδικό σύστημα υποστηρίζει τον τρικύλινδρο 1,2 λίτρου turbo κινητήρα κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, προσφέροντας αυξημένη ροπή, χαμηλότερη κατανάλωση και βελτιωμένη οδηγική απόδοση — είτε το αυτοκίνητο κινείται με βενζίνη, είτε με υγραέριο.

Ο κινητήρας mild hybrid-G 140 λειτουργεί με δύο ανεξάρτητες δεξαμενές καυσίμου (50 λίτρα βενζίνη και 50 λίτρα LPG), προσφέροντας συνολική αυτονομία έως και 1.450 km.

Κατά τη λειτουργία με υγραέριο, το Bigster mild hybrid-G 140 εκπέμπει κατά μέσο όρο 10 % λιγότερο CO₂ σε σχέση με έναν αντίστοιχο βενζινοκινητήρα, χωρίς υβριδική υποβοήθηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα υγραεριοκίνησης, σε όλα τα μοντέλα του Renault Group, τοποθετείται στη γραμμή παραγωγής των μοντέλων και καλύπτεται από την ίδια 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, που καλύπτει και όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις τους.

Το νέο Dacia Bigster mild hybrid G-140 είναι άμεσα διαθέσιμο στην Ελλάδα.