Στην ελληνική αγορά λανσάρεται το νέο κινεζικό ηλεκτρικό, το Xpeng G6. Το νέο μοντέλο εκτός από την τεχνολογία που προσφέρει ξεχωρίζει και για τις ταχύτητες που φορτίζει. Ειδικότερα, στο G6 αρκούν μόλις 12 λεπτά για να φορτίσει από το 10% μέχρι το 80%, με τη μέγιστη ισχύ φόρτισης στις εκδόσεις Long Range και Performance να αγγίζει τα 451 kW.

Επίσης, το μεσαίο SUV προσφέρει αυτονομία 367,5 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο προδιαγραφών, το Xpeng G6 διατίθεται στις εξής εκδόσεις:

Standard Range με τιμή από 43.990 ευρώ (40.990 ευρώ με επιδότηση)

με τιμή από Long Range Pro με τιμή από 47.990 ευρώ (43.990 ευρώ με επιδότηση)

με τιμή από Long Range Pro Performance με τιμή από 53.990 ευρώ (50.990 ευρώ με επιδότηση).

Το μεταλλικό χρώμα κοστίζει επιπλέον 800 ευρώ, ενώ να σημειώσουμε πως όντας ηλεκτρικό το μοντέλο επωφελείται από την κρατική επιδότηση ύψους 3.000 ευρώ του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».