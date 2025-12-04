Η Λίβερπουλ τίμησε τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα, ανήμερα των 29ων γενεθλίων του, θυμίζοντας τον χαρισματικό επιθετικό που έχασε άδοξα τη ζωή του τον Ιούλιο του 2025 σε τραγικό τροχαίο στην Ισπανία.

Ο Ζότα θα γιόρταζε τα 29α του γενέθλια στις 4 Δεκεμβρίου. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε στις 3 Ιουλίου 2025, μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα, λίγες μέρες μετά τον γάμο του και την ένωση με τη σύντροφό του, μητέρα των τριών παιδιών του, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ στον ποδοσφαιρικό κόσμο και όχι μόνο.

Η Λίβερπουλ δεν ξέχασε τον παίκτη που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στο σύλλογο. Μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στα social media, οι «κόκκινοι» τόνισαν το χαμόγελο, την ενέργεια και την αγωνιστική αξία του Ζότα, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του στην καρδιά των φιλάθλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας:

«Σήμερα, όπως κάθε μέρα, θυμόμαστε τον Ντιόγκο Ζότα στα 29α γενέθλιά του. Όλη μας η αγάπη, οι σκέψεις και οι προσευχές συνεχίζουν να είναι με τη σύζυγό του Ρούτε, τα παιδιά του, τους γονείς του και όλη την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και με τον αδελφό του, Αντρέ. Για πάντα στις καρδιές μας, για πάντα το 20 μας».