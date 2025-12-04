Στο σκάνερ του φοροελεγκτικού μηχανισμού βρίσκονται 770 φάκελοι μεταβίβασης ακινήτων, κυρίως πρώτης κατοικίας, κληρονομιάς καθώς και χρηματικές γονικές παροχές.

Οι ελεγκτές κάνουν φύλλο και φτερό τις σχετικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή των φορολογούμενων από την πληρωμή φόρου λόγω εφαρμογής υψηλών αφορολόγητων ορίων που φθάνουν ακόμη και τις 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές μεταξύ συγγενών της πρώτης κατηγορίας (σύζυγοι, παιδιά, παππούδες, εγγόνια).

Υποθέσεις που ελέγχονται

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο σχέδιο της ΑΑΔΕ, ελέγχονται:

– 270 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης πρώτης κατοικίας οι οποίες υποβλήθηκαν μέσω της εφαρμογής myProperty. Στόχος να διαπιστωθεί εάν οι φορολογούμενοι οι οποίοι απαλλάχθηκαν από το φόρο μεταβίβασης πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα:

α) Ο αγοραστής, η σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία. Επίσης, δε θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί οικοπέδου οικοδομήσιμου ή επί ιδανικού μεριδίου οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί στεγαστικές ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων.

β) Το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το οικόπεδο που βρίσκεται η οικία ή το διαμέρισμα να είναι οικοδομήσιμο στον χρόνο αγοράς και εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του δήμου ή της κοινότητας ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. Επίσης, βασική προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει μεταξύ αγοραστή και πωλητή συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού.

Σημειώνεται ότι η απαλλαγή παρέχεται με τον όρο ότι το ακίνητο θα παραμείνει στην κυριότητα του αγοραστή για τουλάχιστον μια πενταετία.

Αφορολόγητο όριο

Το αφορολόγητο όριο που ισχύει για την απόκτηση πρώτης κατοικίας εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση: για άγαμους φτάνει τις 200.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους τα 250.000 ευρώ, με προσαυξήσεις 25.000 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά και 30.000 ευρώ για κάθε επιπλέον.

– 230 δηλώσεις φόρου κληρονομιάς. Οι ελεγκτές ψάχνουν τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις δηλώσεις όπως ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο διαθήκης, έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου, έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, αποδεικτικά χρεών της κληρονομιάς. Στο «μάτι» των φοροελεγκτών και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του αφορολόγητου ορίου. Η κληρονομιά μέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ είναι αφορολόγητη. Από τις 150.000 ευρώ και πάνω εφαρμόζεται κλίμακα φορολόγησης, που προβλέπει φόρο 1% από τις 150.000 και μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, από το ποσό των 300.000 ευρώ και μέχρι τις 600.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 5%, ενώ για τα ποσά που υπερβαίνουν τις 600.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος 10%. Ισχύει δε, ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

– 270 δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών – δωρεών. Η έρευνα του φοροελεγκτικού μηχανισμού επικεντρώνεται σε υποθέσεις αφορολόγητων χρηματικών δωρεών σε πρόσωπα που δεν δικαιούνται το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ (μεταξύ αδερφών με ενδιάμεσο τη μητέρα ή τον πατέρα) ή η μεταφορά των χρηματικών ποσών δεν έγινε μέσα από τις τράπεζες, όπως ορίζει ο νόμος, αλλά με μετρητά τα οποία κατατέθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του δωρεοδόχου και θα έπρεπε να καταβληθεί φόρος 10%.