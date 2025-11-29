Μια υπόθεση λαθρεμπορίου επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), φέρνοντας στο φως ένα σοβαρό περιστατικό παράνομης εισαγωγής από την Τουρκία.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, στο Τελωνείο Κήπων εντοπίστηκε αυτοκίνητο προερχόμενο από την Τουρκία, το οποίο μετέφερε κρυμμένα κάτω από τη ρεζέρβα και μέσα σε προσωπικές αποσκευές συνολικά 8.000 εμβόλια με τις ενδείξεις POXDOLL και POXVAC.

Με τη συνδρομή κτηνιατρικών ελεγκτών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για λυοφιλοποιημένο ζωντανό εμβόλιο ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης, το οποίο χρησιμοποιείται για την προστασία κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Το σκεύασμα, τουρκικής προέλευσης, απαγορεύεται να εισαχθεί και να διακινηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του αυξημένου κινδύνου διασποράς της νόσου.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν στην κατάσχεση των εμβολίων και του οχήματος, ενώ συνέλαβαν έναν επιβάτη, ο οποίος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα για τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.