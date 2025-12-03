Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχολίασε όλα όσα γράφονται για ενίσχυση στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Πειραιά εμπλέκεται σε διάφορα σενάρια αναφορικά με την απόκτηση γκαρντ και ο Έλληνας προπονητής τόνισε ότι η υπόθεση αυτή έχει αρχίσει και τον κουράζει.

«Έχει κουράσει πολύ. Νιώθω άσχημα. Έχουμε μια ομάδα με τόσους παίκτης και το θέμα είναι ποιον θα πάρουμε. Έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται. Είναι κουραστικό πραγματικά. Νομίζω ότι όλοι επηρεάζονται. Ο,τι εκπομπή γίνεται ασχολείται με αυτό το θέμα. Είναι ενοχλητικό και για τους παίκτες και για όλους», υπογράμμισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη media day εν όψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε (4/12, 21:15).

Ο Έλληνας προπονητής χαρακτήρισε δύσκολο το ματς που έχει μπροστά της η ομάδα του. «Περιμένουμε δύσκολο ματς. Η Φενέρ έχει πέντε σερί νίκες. Είναι σε καλή κατάσταση επανέρχονται τραυματίες. Παίζουν φέτος περισσότερο iso, σουτάρουν πολύ καλά. Προερχόμαστε από ήττα στο Βελιγράδι όπου μέχρι το 25 παίζαμε καλά αλλά μετά οχι. Αύριο πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι», είπε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Ολυμπιακού.

Για την προετοιμασία και τη διακοπή, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε: «Είναι σημαντικό. Δεν παίρνεις κάποιο αβαντάζ. Ο Φουρνιε είναι εξαιρετικά αμφίβολος με υψηλό πυρετό. Γυρίζει ο Νιλικίνα. Έχουμε παίκτες να παίξουμε».