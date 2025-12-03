Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, στη συμβολή των οδών Νίκης και Ερμού, έπειτα από κάλεσμα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Αν και οι ενώσεις των λαϊκών αγορών της Αττικής αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν τελικά στην απεργιακή κινητοποίηση –με τις λαϊκές να λειτουργούν κανονικά στο λεκανοπέδιο– μέλη και εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας έδωσαν το «παρών» στο σημείο. Οι διαμαρτυρόμενοι ανάρτησαν πανό και ζήτησαν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου.

«Αγώνας επιβίωσης»

Οι συγκεντρωμένοι κάνουν λόγο για «αγώνα που αφορά την επιβίωση και τη συνέχιση του θεσμού», εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε σειρά κυβερνητικών μέτρων. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους βρίσκονται ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Τα αιτήματα των παραγωγών

Πρώτον, η αντίθεση στην επικείμενη εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Δελτίου Αποστολής, το οποίο θεωρούν ότι επιβαρύνει υπέρμετρα τη λειτουργία τους.

Δεύτερον, η τεκμαρτή φορολόγηση και τα «δυσβάσταχτα φορολογικά εμπόδια» που –όπως αναφέρουν– πλήττουν άμεσα τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών.

Τρίτον, ο νόμος 4849/2021, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, είναι ανεφάρμοστος και έχει αποκλείσει τους νέους παραγωγούς από τις λαϊκές αγορές τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στα μπλόκα των αγροτών και κτηνοτρόφων, ζητώντας μείωση του κόστους παραγωγής και δίκαιη κατανομή των επιδοτήσεων.