Από νωρίς το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Χαλκιδικής συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα στον κόμβο της Τρίγλιας, σε συνέχεια της χθεσινοβραδινής τους απόφασης για κινητοποιήσεις.

«Μετράμε δυνάμεις και την Παρασκευή 5/12 θα αποφασίσουμε όλοι μαζί τον τρόπο κινητοποίησής μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Νέων Σιλάτων, Δημήτρης Παπαπαδάκης.

Όπως ανέφερε, η πρόσφατη πληρωμή της προκαταβολής αποτέλεσε το έναυσμα για τις κινητοποιήσεις, καθώς οι παραγωγοί διαπίστωσαν ότι τα ποσά ήταν μειωμένα κατά 35% έως 40% σε σχέση με τις προσδοκίες τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, η πληρωμή για την επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής κυμαίνεται στο 25% με 30% του καρπού, ποσοστό που αντιστοιχεί ουσιαστικά σε προκαταβολή από τους εμπόρους.

Παράλληλα, ο κ. Παπαπαδάκης θα συμμετάσχει σε αποψινή σύσκεψη στην Επανομή, στην οποία θα λάβουν μέρος αγρότες και κτηνοτρόφοι που σχεδιάζουν να στήσουν αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια». Εκεί αναμένεται να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τον χρόνο, τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεων.