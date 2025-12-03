Η Μαρία Πολύζου, πρώην πρωταθλήτρια δρόμων αντοχής, με πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις και μετάλλια, συγκλονίζει αποκαλύπτοντας τις τραυματικές εμπειρίες που βίωσε από τον πατέρα της κατά την παιδική της ηλικία.

Mιλώντας στο podcast «Legit» με τη Δάφνη Καραβοκύρη, η Μαρία Πολύζου αναφέρθηκε στη σκληρή πραγματικότητα, μέσα στην οποία μεγάλωσε, στα τραύματα που της άφησε αυτό, καθώς και στις δύο απόπειρες που έκανε για να δώσει τέλος στη ζωή της. Η πρώην πρωταθλήτρια περιέγραψε με σκληρά λόγια το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα μέρος γεμάτο τρόμο, φόβο και διαρκή βία. «Είναι πολύ σκληρό να βάλω έναν άνθρωπο σε ένα σπίτι, στο οποίο υπήρχε πολλή κακοποίηση, πολύ ξύλο, τρόμος, φόβος. Ζούσα το σπίτι μου πολύ μαύρο σαν ατμόσφαιρα», εξομολογήθηκε η Μαρία Πολύζου.

Μαρία Πολύζου – «Υπήρχε κακοποίηση, ξύλο, τρόμος»

Η βία ήταν γενικευμένη και επεκτεινόταν σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Η αθλήτρια θυμάται να βλέπει τη μητέρα της και την αδερφή της να δέχονται σφαλιάρες και χτυπήματα, γεγονός που άρχισε να την «ξυπνάει και να την αναστατώνει». Στη συνέχεια, όπως αναφέρει, η κακοποίηση χτύπησε και την ίδια με τον πιο σκληρό τρόπο.

Η Μαρία Πολύζου εξομολογήθηκε, ότι «όλοι δέχονταν κακοποίηση, ξύλο, μπουνίδι. Έχω ακούσει τις φωνές και το έχω δει, πραγματικά δεν μπορούν να φύγουν αυτές οι εικόνες από το μυαλό μου. Απλά με τα χρόνια μπορείς να τις θυμάσαι και να μην πονάς. Μαζευόμασταν όλοι σαν τα ποντίκια και εξαφανιζόμασταν. Όποιος έπεφτε μπροστά του, μετά οι άλλοι μαζευόμασταν».

«Στο σπίτι δεν υπήρχε η ζεστασιά, που βλέπουμε σε ταινίες και που δίνω στην κόρη μου. Δεν υπήρχαν αγκαλιές, δεν υπήρχαν μπράβο, συγχαρητήρια. Απεναντίας, θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου, να μου λένε, επειδή είχα μαύρα μακριά μαλλιά και μαύριζα πολύ “εσύ είσαι γυφτόπουλο, σε πήραμε απ’ τους γύφτους”. Όταν περνούσαν τσιγγάνοι, σκεφτόμουν μήπως κάποιος ήταν ο πατέρας μου. Ήταν δύσκολο να σταθώ και να προχωρήσω», συμπλήρωσε η Μαρία Πολύζου.

Η πιο σκοτεινή στιγμή

Η πιο οδυνηρή αποκάλυψη της αφορούσε τον βιασμό που υπέστη από τον πατέρα της σε ηλικία 11 ετών. «Μετά ήταν σκοτάδι. Χάνεις τον κόσμο απ’ τα μάτια σου. Όταν ο ίδιος ο πατέρας σου σε κακοποιεί, δεν ξέρεις πού βαδίζεις πια. Η πρώτη φορά δεν περιγράφεται, δεν αναλύεται και δεν χρειάζεται. Σημασία έχει τι παθαίνει ένα παιδί», δήλωσε συγκλονισμένη.

Η πρώην πρωταθλήτρια εξέφρασε την πεποίθησή της, πως η μητέρα της γνώριζε για το συμβάν, ενώ οι δύο γυναίκες δεν μιλάνε πια. Όπως εξήγησε, δεν το αποκάλυψε σε κανέναν τότε: «Δύσκολα μιλάς. Πρώτον ντρέπεσαι πολύ και δεν ξέρεις γιατί. Πιστεύεις ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας». Η απόλυτη απελπισία την οδήγησε σε ακραίες σκέψεις και πράξεις.

Η μοναδική διέξοδος που έβρισκε ήταν η προσευχή, ζητώντας από τον Θεό να την πάρει κοντά του, καθώς η ζωή της είχε χάσει κάθε νόημα: «Η δική μου διέξοδος ήταν η προσευχή, προσευχόμουν στον Θεό να με πάρει κοντά του, δεν είχε νόημα η ζωή μου. Δεν υπήρχαν χρώματα, δεν έβλεπα τα πουλιά να πετάνε. Ήταν λες κι όλα ήταν σκοτωμένα γύρω μου».

Η Μαρία Πολύζου αποκάλυψε, πως προσπάθησε δύο φορές να δώσει τέλος στη ζωή της, μία στα 12 και μία στα 14. Η εξομολόγηση αυτή, η οποία περιλαμβάνεται και στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο με τίτλο “Μην τα Παρατάς!”, αποτελεί ένα δυνατό μήνυμα επιβίωσης και ταυτόχρονα μία κραυγή αφύπνισης για τα θύματα κακοποίησης.