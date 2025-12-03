Κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και συνεχείς βροχοπτώσεις αναμένεται να πλήξει τη χώρα για 72 ώρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, τα φαινόμενα θα είναι έντονα και εκτεταμένα.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν τα νησιά του Ιονίου, η δυτική και νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, η νότια Κρήτη, καθώς και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας όπως η Πιερία, η Ημαθία και η Χαλκιδική.

Για την Αττική, ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι το πιο επικίνδυνο διάστημα είναι από το απόγευμα της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής, λόγω των περιορισμένων φυσικών απορροών στην πόλη.

Στην ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει: «Πανελλαδική κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες. Κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις στη μισή Ελλάδα. Ξεκινά την Πέμπτη τα χαράματα και από τα δυτικά. Στο χάρτη οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Στο επίκεντρο και η Αττική (Πέμπτη απόγευμα με Παρασκευή πρωί) όχι τόσο για τα ύψη βροχής, όσο γιατί έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης. Στο Πήλιο, στο Βόλο, στη Λάρισα, στην Πιερία τα ύψη βροχής είναι ακραία και μακάρι να μην επαληθευτούν. Οι περιοχές και οι αντίστοιχες εντάσεις θα επανεκτιμηθούν με βάση την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού».