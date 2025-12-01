Αίθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική Ελλάδα, ενώ από το βράδυ αναμένονται φαινόμενα στο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου αναμένονται τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και το πρωί στα νότια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει έως 16 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά, 19 στα υπόλοιπα και έως 21 βαθμούς στη νότια νησιωτική χώρα.

Καιρός ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός, με βόρειους-βορειοδυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρ, που το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία από 6 έως 15 βαθμούς.

Μακεδονία – Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 15 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Αρχικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις από το μεσημέρι και τοπικές βροχές από το βράδυ στο Ιόνιο. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ και νότιοι νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ το βράδυ. Θερμοκρασία 9-18 βαθμοί, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός, με μεταβλητούς ανέμους 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 19 βαθμούς, ελαφρώς χαμηλότερη στα βόρεια.

Κυκλάδες – Κρήτη: Παροδικές νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στην Κρήτη, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3-5 μποφόρ, εξασθενούν το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ, στα νότια δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία 14-21 βαθμοί, χαμηλότερη στα βόρεια.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025: Αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 21 βαθμούς στα νότια.

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στα υπόλοιπα. Πιθανότητα έντονων φαινομένων στα δυτικά και χιονοπτώσεων στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Από το βράδυ αναμένεται μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Θερμοκρασία με μικρή πτώση.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά έντονες. Χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Συνεχίζεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4-6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ισχυρές τοπικά στα ανατολικά και παραθαλάσσια τμήματα. Στα δυτικά άστατος καιρός με τοπικά φαινόμενα και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Παροδική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά. Άνεμοι ανατολικοί 4-6 μποφόρ, στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ, στρεφόμενοι δυτικοί-βορειοδυτικοί. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.