Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, κυρίως στα νησιά του Ιονίου και από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι νεφελώδης με βροχές στα δυτικά και σταδιακά σε περισσότερες περιοχές.

Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα δυτικά παράκτια, ενώ από το απόγευμα αναμένονται φαινόμενα και στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενδεχομένως έντονα. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Αραιές νεφώσεις στα ανατολικά, αυξημένες στα δυτικά με τοπικές βροχές. Άνεμοι ανατολικοί 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 15 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες, πιθανώς έντονες κυρίως στο Ιόνιο και τη νότια Πελοπόννησο. Άνεμοι έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο. Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα στη νότια Κρήτη. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνές, με πιθανές τοπικές βροχές. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Αττική: Νεφώσεις που θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές στα νότια μετά το απόγευμα. Θερμοκρασία 10-18 βαθμοί.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 7-14 βαθμοί.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ισχυρές τοπικά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Σποράδες και την Εύβοια. Άνεμοι έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία με μικρή άνοδο στα νότια.

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου: Συνεχίζονται οι βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές στα ανατολικά και νότια. Χιονοπτώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου: Βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις στα ορεινά. Θερμοκρασία σε πτώση, κυρίως στα νότια.

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου: Νεφώσεις με τοπικές βροχές στην ανατολική χώρα και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.