Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου θα επικρατήσουν στη χώρα γενικά καλές καιρικές συνθήκες, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Αραιές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στα κεντρικά και βόρεια, οι οποίες κατά τόπους και κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, χωρίς ωστόσο να επηρεάζουν σημαντικά το σύνολο της ημέρας.

Τοπικές βροχές στα δυτικά – Σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο

Στα δυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, αρχικά στο Ιόνιο και αργότερα στα ηπειρωτικά τμήματα, και συγκεκριμένα στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι, στο βόρειο κυρίως Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες δεν αποκλείεται κατά τόπους να είναι πιο έντονες.

Περιορισμένη ορατότητα – Ομίχλες στα ηπειρωτικά

Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ σε αρκετές περιοχές θα σχηματιστούν και ομίχλες, φαινόμενο σύνηθες για την εποχή που ενδέχεται να επηρεάσει πρόσκαιρα τις μετακινήσεις.

Άνεμοι και θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νότιοι-νοτιοανατολικοί έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί αισθητά, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 14–15°C στα βόρεια ηπειρωτικά, τους 10–11°C στα βορειοδυτικά, τους 16–17°C (και τοπικά 18) στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, το Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο, ενώ στη νότια νησιωτική χώρα θα αγγίξει τους 18 με 19 και τοπικά 20°C.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική θα επικρατεί αρκετή ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, χωρίς αξιόλογη μεταβολή του καιρού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 17°C και τοπικά 18 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί στα 2 με 3 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μερική ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις που παροδικά θα πυκνώσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14°C και τοπικά 15 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί.

Τάση Επόμενων Ημερών – Βροχές, ενίσχυση ανέμων και χιονοπτώσεις στα ορεινά

Η νέα εβδομάδα διαφαίνεται βροχερή, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Η πορεία και η ένταση των βροχών – και ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο – θα εξαρτηθούν από την τροχιά της επερχόμενης υφεσιακής διαταραχής, η οποία θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα από τα δυτικά, από το απόγευμα της Τρίτης, με τις βροχές να εντείνονται την Τετάρτη και να επεκτείνονται σταδιακά και τις επόμενες ημέρες σε όλη την επικράτεια. Στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας αναμένονται χιονοπτώσεις, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας. Προς το τέλος της εβδομάδας, οι άνεμοι θα ενισχυθούν, χωρίς ωστόσο να προκαλούν ανησυχία, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

