Συνελήφθη 54χρονος ημεδαπός στο Ηράκλειο, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος πολεμικού και κυνηγετικού οπλισμού, καθώς και εκατοντάδες φυσίγγια και εξαρτήματα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή του Δήμου Βιάννου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν στη διάθεσή τους για τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου.

Στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του 54χρονου, όπου εντόπισαν σημαντική ποσότητα οπλισμού.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν δύο πολεμικά όπλα, τρία κυνηγετικά όπλα, ένα περίστροφο, 798 φυσίγγια, 42 κάλυκες, έξι βολίδες, τρεις ξιφολόγχες, 11 γεμιστήρες, κορμός πολεμικού όπλου, δύο κάννες πολεμικών όπλων, μία διόπτρα και διάφορα εξαρτήματα όπλων.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές.