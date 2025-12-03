Συγκεντρώσεις και πορείες για την επέτειο μνήμης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου προγραμματίζονται το ερχόμενο Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, η οποία γνωστοποιεί ότι θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στη μνήμη του μαθητή που έχασε τη ζωή του το 2008 στα Εξάρχεια, γεγονός που προκάλεσε τότε εκτεταμένες αντιδράσεις και διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου και θα εξελίσσονται σταδιακά, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στους δρόμους.

Όπως επισημαίνεται, «οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, ενώ από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι οδηγοί να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων».