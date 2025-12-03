Η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό έχει διακοπεί από τις 10.15 το πρωί και μέχρι νεωτέρας, στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Νησελίου (276ο χλμ.) έως τον ανισόπεδο κόμβο Κουλούρας (262ο χλμ.), με κατεύθυνση προς Κοζάνη. Η απόφαση ελήφθη από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, τα οχήματα εκτρέπονται στον ανισόπεδο κόμβο Νησελίου και κινούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης και της νέας περιφερειακής οδού Βέροιας – Νάουσας. Στη συνέχεια, επανεισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας.