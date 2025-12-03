Πρόβλημα ρευματοδότησης που παρουσιάστηκε, οδήγησε σε προσωρινές κυκλοφοριακές αλλαγές στην κυκλοφορία της Γραμμής 3 του Μετρό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, η κυκλοφορία διεξάγεται προσωρινά στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο-Εθνική Άμυνα, ενώ το πρόβλημα οφείλεται στη ΔΕΗ και εντοπίζεται στο τμήμα Χολαργός – Δουκίσσης Πλακεντίας.

Πάντως νωρίς το βράδυ της Τετάρτης, αρκετές περιοχές των βορείων προαστίων της Αθήνας, βυθίστηκαν στο σκοτάδι.

Πρόβλημα σε μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ

Σύμφωνα με πηγές του ΔΕΔΔΗΕ, το πρόβλημα στη γραμμή 3 του Μετρό προκλήθηκε από βλάβη σε μετασχηματιστή στο Μαρούσι, περίπου στις 17:30.

Εκτός ηλεκτροδότησης βρέθηκαν γραμμές και σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα έμεινε εκτός ρεύματος και μεγάλο εμπορικό κέντρο στην περιοχή του Αμαρουσίου.

«Γίνονται προσπάθειες και σταδιακά αποκαθίσταται η ηλεκτροδότηση» συμπληρώνουν πηγές του ΔΕΔΔΗΕ.