Χωρίς ταξί θα μείνει έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου θα μείνει η χώρα λόγω της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας που ξεκίνησαν οι οδηγοί. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι η παράταση της υποχρέωσης για ηλεκτροκίνηση έως το 2035 και η επαναδιαπραγμάτευση σχετικά με την πρόσβαση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Η χθεσινή πρώτη ημέρα της κινητοποίησης συνοδεύτηκε από πορεία των οδηγών στο κέντρο της Αθήνας, έξω από το υπουργείο Μεταφορών. Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους στήσανε ακόμα και σκηνές, δηλώνοντας ότι είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί μέχρι να υπάρξει συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο απεργίας διαρκείας εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Παράλληλα, πορείες και συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Σήμερα το πρωί, οι ιδιοκτήτες ταξί της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν συγκέντρωση στον σταθμό ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και μηχανοκίνητη πορεία προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

