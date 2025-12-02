Χωρίς ταξί θα μείνουν σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, και αύριο, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, οι πολίτες σε όλη τη χώρα, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) πραγματοποιεί 48ωρη, πανελλαδική προειδοποιητική απεργία.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε στις 6:00 το πρωί της Τρίτης και θα διαρκέσει έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, με στόχο, όπως τονίζουν οι οδηγοί, να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς λειτουργούν κανονικά.

Παράλληλα, δεκάδες αυτοκινητιστές συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Μεταφορών, στήνοντας αντίσκηνα και ανάβοντας καπνογόνα, ως ένδειξη αγανάκτησης αλλά και αποφασιστικότητας για συνέχεια των κινητοποιήσεων.

Τι ζητούν οι οδηγοί ταξί

Οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές θέτουν σειρά αιτημάτων προς την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι η απεργία αποτελεί προειδοποίηση για κλιμάκωση:

Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές μετακίνησης.

Καταπολέμηση της υποκλοπής έργου από τα Ε.Ι.Χ.

Αύξηση χρονοχρέωσης και ελάχιστου μισθώματος πανελλαδικά.

Επανεξέταση του πλαισίου εισόδου των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.Εκκρεμότητες και φορολογικά ζητήματα

Η ΠΟΕΙΑΤΑ ζητά επίσης:

Την υλοποίηση εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

Την αναπροσαρμογή του τιμολογίου των μετακινήσεων.

Δίκαιη φορολογική μεταχείριση για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Κάλεσμα για μαζική συμμετοχή

Η Ομοσπονδία καλεί όλα τα σωματεία και τους οδηγούς ταξί σε όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν στην απεργία και να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι οι επόμενες κινήσεις θα εξαρτηθούν από την ανταπόκριση της Πολιτείας.

«Οι συνάδελφοι πρέπει να είναι έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, καθώς η απεργία είναι προειδοποιητική», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.