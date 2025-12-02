Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 39χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα 35χρονο δικυκλιστή, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 39χρονος φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Πατριάρχου Γρηγορίου, στην περιοχή της Χαριλάου.

Κατά την απολογία του ενώπιον της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ξεκίνησε την πορεία του όταν αυτοκίνητο που βρισκόταν πίσω του τον κόρναρε. «Ήμουν σταματημένος λίγο πιο μπροστά από το φανάρι και εξέλαβα το κορνάρισμα ως σήμα για να ξεκινήσω», φέρεται να είπε, σύμφωνα με πληροφορίες. Για τον άτυχο δικυκλιστή ανέφερε ότι δεν τον αντιλήφθηκε.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την αποφυλάκισή του υπό τρεις περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση οδήγησης κάθε μορφής οχήματος.