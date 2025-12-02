Οι φόβοι του Ολυμπιακού για τον Παναγιώτη Ρέτσο επιβεβαιώθηκαν. Ο διεθνής στόπερ αποχώρησε στο 45’ του αγώνα με τον Παναιτωλικό, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

Οι εξετάσεις έδειξαν θλάση και ο παίκτης θα χάσει την αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι για την πέμπτη αγωνιστική του Champions League την Τρίτη (9/12). Ο Ρέτσος έχει επιβαρυνθεί από τα συνεχόμενα παιχνίδια και το τεχνικό τιμ θεωρεί τον τραυματισμό αναμενόμενο.

Η «μάχη» με τη Ρεάλ δημιούργησε πολλά προβλήματα στους Πειραιώτες. Ποντένσε, Πιρόλα και Τσικίνιο αποχώρησαν με ενοχλήσεις, ενώ ο Ταρέμι ένιωσε δυσφορία στον τετρακέφαλο.

Οι περιπτώσεις τους δεν προκαλούν ανησυχία. Ο Πιρόλα μπήκε στην αποστολή για το Αγρίνιο αλλά δεν αγωνίστηκε.

Οι υπόλοιποι αναμένεται να προφυλαχθούν στα παιχνίδια με την Ελλάς Σύρου και πιθανότατα με τον ΟΦΗ. Ο στόχος του συλλόγου είναι να παρουσιαστεί πλήρως έτοιμος στο κρίσιμο ταξίδι στο Καζακστάν.