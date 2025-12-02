Ανταποκρινόμενη σε πρόσκληση του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου “AHI”, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποίησε χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ομιλία, στο πλαίσιο εκδήλωσης για τον εορτασμό του πρώτου χρόνου της δεύτερης θητείας Τραμπ με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την προοπτική τους στο επίκεντρο.

Κατά τη σύντομη παρέμβασή της, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αφού εξήρε τον ρόλο του ΑΗΙ, στη συνέχεια υπενθύμισε τις σημαντικές συμφωνίες που υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια της P-TEC στην Αθήνα, στις αρχές Νοεμβρίου, όταν η ίδια μόλις είχε αναλάβει καθήκοντα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μιλώντας για τα ενεργειακά πρότζεκτ στην περιοχή, επανέλαβε δημόσια δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη δεύτερη μέρα της «Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια» στο Ζάππειο, σύμφωνα με την οποία η Ελλάδα έχει δεσμευθεί για σταδιακή κατάργηση του ρωσικου φυσικου αερίου ως το 2027.

«Είναι στρατηγικά επιτεύγματα που καταδεικνύουν τη δύναμη της συμμαχικής συνεργασίας. Αυτές οι συμφωνίες είναι επίσης έξυπνες επενδύσεις, προκαταβολές για την κοινή μας ευημερία. Και πιστεύω ακράδαντα ότι τελικά θα επιτύχουμε τόσο οικονομικά οφέλη όσο και αποδόσεις ασφαλείας που θα υπερβαίνουν ακόμη και τις αρχικές μας προσδοκίες», σημείωσε η ίδια σε σχέση με τις συμφωνίες που καθιστούν πια την Ελλαδα κεντρικο «παίκτη» στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.

Αναφερόμενη και στους άλλους τομείς, πέραν του ενεργειακού, επί των οποίων Ελλάδα και ΗΠΑ συνεργάζονται, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε ειδική μνεία στην Άμυνα και στους δεσμούς που ενώνουν τους δύο λαούς, που καθιστούν – όπως η ίδια επεσήμανε – «αυτή τη συμμαχία ακλόνητη».

Η ίδια αποκάλυψε επίσης πως ο Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Πολέμου του Τραμπ, θεωρεί πως η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. «Η καρδιά της συμμαχίας μας είναι η κοινή πεποίθηση ότι η δημοκρατία δεν είναι μια ιδέα του παρελθόντος, αλλά η κινητήρια δύναμη του συλλογικού μας μέλλοντος. Ότι τα ισχυρά, κυρίαρχα έθνη, συνεργαζόμενα, μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση και να αδράξουν κάθε ευκαιρία», επεσήμανε προς το τέλος της παρέμβασής της η Αμερικανίδα πρεσβευτής.

Η πρόσκληση της Ντόρας στην Κίμπερλι για τα Χανιά

Στο πάνελ συζήτησης που ακολούθησε μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του Αμερικανίδας πρεσβευτή, η Ντόρα Μπακογιάννη αρχικά καλωσόρισε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σημειώνοντας πως η παρουσία της στην Ελλάδα είναι αισθητή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της – παραγωγική, δυναμική, φιλική – να αντανακλούν στην τρέχουσα σχέση των δύο χωρών. Η πρώην ΥΠΕΞ, μάλιστα, απηύθυνε πρόκληση στην πρεσβευτή των ΗΠΑ να επισκεφθεί τα Χανιά και τη Σούδα, το θεμέλιο της ελληνοαμερικανικής σχέσης.

Περιγράφοντας τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας Τραμπ, η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε λόγο για «τον χρόνο της δέσμευσης» που εν καιρώ θα φέρει μακροχρόνια και στρατηγικά πλεονεκτήματα. Στον Αμερικανό πρόεδρο η πρώην ΥΠΕΞ αναγνώρισε γενναίες αποφάσεις και πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της επίτευξης ειρήνης, όπως για παράδειγμα στο ουκρανικό. Η ίδια, δε, αποκάλεσε τις ΗΠΑ την πιο μεγάλη και την πιο δυνατή Δημοκρατία επισημαίνοντας ότι αυτός ο ρόλος έρχεται με ευθύνες, αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα, τη σημασία της διατήρησης των δημοκρατικών αξιών και του κράτους δικαίου σε χώρες όπου αυτές οι αξίες βάλλονται εκ των έσω – βλέπε Τουρκία.

Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, η Ντόρα Μπακογιάννη διευκρίνισε πως δεν είναι η Ελλάδα που απειλεί τους γείτονές της με πόλεμο ενώ τόνισε πως είναι στο χέρι της Τουρκίας να διαλέξει τι θέλει, διάλογο χωρίς εντάσεις για την επίλυση της μίας διαφοράς με την Ελλάδα ή κλιμάκωση, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει και τις δύο εκδοχές. Η πρώην ΥΠΕΞ εξέφρασε την πεποίθηση πως η Ελλάδα και η Τουρκία δεν χρειάζονται «τρίτο μέρος» στη σχέση τους, καθώς μπορούν να συνεχίσουν να προσπαθούν μεταξύ τους συζητώντας επί του δομημένου διαλόγου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Μιλώντας για τις εξελίξεις στο σχέδιο ειρήνευσης για την Ουκρανία, η Ντόρα Μπακογιάννη χαρακτήρισε τους χειρισμούς του Μάρκο Ρούμπιο πολύ προσεκτικούς επισημαίνοντας πως το αποτέλεσμα αυτών θα σημαίνει πολλά για το μέλλον της Ευρώπης, της Ουκρανίας αλλά και για τη θέση των ΗΠΑ στον κόσμο.

Η ίδια έθεσε το ερώτημα κατά πόσο μπορεί η διεθνής κοινότητα να δεχθεί να επιτραπεί σε μια ισχυρή χώρα να εισβάλλει σε μια χώρα μικρότερη, για να τονίσει ακολούθως πως ως Ευρώπη «θέλουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο με Ρωσία που όμως να βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο» καθώς, όπως τόνισε, «υπάρχουν κανόνες».

Στη δική του παρέμβαση, ο Κωνσταντίνος Φίλης εξήγησε γιατί δεν υπάρχει η θεωρία της μεμονωμένης περίπτωσης που δεν δημιουργεί «προηγούμενο», θυμίζοντας την Κοντολίζα Ράις, το Κόσοβο και το “unique case”, για να ξαναπάρει τη «σκυταλη» η Ντόρα Μπακογιάννη και να επισημάνει πως το «καμπανάκι» με την Κριμαία δεν στάθηκε ικανό να «ξυπνήσει» την Ευρώπη.

Ερωτηθείσα για τις σχέσεις Ελλάδας – Κίνας και τις διμερείς συμφωνίες, η Ντόρα Μπακογιάννη υπογράμμισε πως οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. «Έχουμε μια συμφωνία με την Κίνα και θα την τηρήσουμε», τόνισε η πρώην ΥΠΕΞ.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Μαραφάτσος μίλησε για τη νέα γενιά της ομογένειας από την οποία θα ξεπηδήσουν οι επόμενοι ηγέτες τονίζοντας πως ο ίδιος μαζί με άλλους πολλούς που εργάστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες για τη σφυρηλάτηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων θα είναι παρόντες να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν προκειμένου η σχέση να έχει πάντα πορεία ανοδική.

Ποιοι έδωσαν το παρών στην εκδήλωση του ΑΗΙ

Παρόντες μεταξύ άλλων χθες στην εκδήλωση του ΑΗΙ ήταν ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Θάνος Πλεύρης, ο Γιάννης Λοβέρδος, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ, πέραν του ΥΦΥΠΕΞ Γιάννη Λοβέρδου, εκπροσώπησε η Μάιρα Μυρογιάννη, Γενική Γραμματέας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

Παρών ήταν και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτριος Χούπης, ο πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος καθώς και ο νυν Γραμματέας Εθνικής Ασφαλείας, Θάνος Ντόκος.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία της επίσης ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης και το ιστορικό στέλεχος και υπουργός κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, Χρήστος Παπουτσής που από το 2013 ως το 2021 υπηρέτησε στην Παγκόσμια Τράπεζα ως μέλος του Δ.Σ., Σύμβουλος του Εκτελεστικού Διευθυντή και επίσημος εκπρόσωπος της Ελλάδας.

Η ομιλία της Κίμπερλι

Ολόκληρη η χθεσινή ομιλία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο πλαίσιο της εκδήλωσης του AHI:

«Θα ήθελα να στείλω τους θερμότερους, εγκάρδιους χαιρετισμούς μου σε όλους σε αυτή την αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ τον Αντιναύαρχο Κυριαζή (σ.σ. επικεφαλής του παραρτήματος ΑΗΙ στην Αθήνα) για την ευγενική και όμορφη εισαγωγή. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ με τους εκλεκτούς καλεσμένους του AHI και τόσους πολλούς στενούς φίλους και πολύτιμους συνεργάτες.

Όσο σπουδαία κι αν είναι η σχέση μας μεταξύ κυβερνήσεων, και είναι πραγματικά μια ξεχωριστή συνεργασία, δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας μόνοι μας. Οργανισμοί όπως το AHI είναι κρίσιμοι για να σημειώνουμε διαρκή επιτυχία. Και κατά τη διάρκεια της ακρόασης επικύρωσης του διορισμού μου ενώπιον της Γερουσίας των ΗΠΑ, είπα ότι η διαρκής δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας βασίζεται στο στέρεο θεμέλιο των δεσμών μας μεταξύ των λαών.

Υποσχέθηκα επίσης ότι εάν διοριστώ, ανυπομονώ να συνεργαστώ και να υποστηρίξω το ζωτικό έργο των ελληνικών πολιτιστικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Στον Νικ (σ.σ. Νικ Λαριγκάκη, πρόεδρο του AHI), ο οποίος με κάλεσε στις αρχές Οκτωβρίου να μιλήσω εδώ απόψε, και στο υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο του AHI, αν δεν το γνωρίζατε ήδη, δεν αθετώ τις υποσχέσεις μου. Και να που είμαστε εδώ απόψε μαζί.

Είναι υπέροχο. Το AHI επιτελεί ζωτικής σημασίας έργο και το AHI έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση στην Ουάσινγκτον. Δεν είναι μόνο η εγγύτητα του Ελληνικού Οίκου με τον Λευκό Οίκο. Τα τελευταία 51 χρόνια, το AHI έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ απαραίτητο μέσο για τους Ελληνοαμερικανούς για να υποστηρίζουν τις αξίες του Ελληνισμού σε όλη την ανατολική Μεσόγειο.

Για δεκαετίες, το AHI βοηθά στη δημιουργία των βάσεων που τώρα παρέχουν στην κυβέρνηση Τραμπ και στην Ελλάδα ένα εφαλτήριο για περαιτέρω επιτυχία. Για παράδειγμα, το AHI υποστηρίζει εδώ και καιρό την ειρήνη και τη σταθερότητα στηνΑανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας τη σημασία της εταιρικής σχέσης 3+1 μεταξύ Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Όπως ίσως γνωρίζετε, τον περασμένο μήνα αναβιώσαμε το 3+1 με μια υπουργική συνάντηση για την ενέργεια κατά τη διάρκεια της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας στο συνέδριο στην Αθήνα, μόλις την πρώτη μου εβδομάδα εδώ ως Πρέσβης των ΗΠΑ.

Είδα από πρώτο χέρι τη δύναμη της κοινής μας δέσμευσής να χρησιμοποιήσουμε το σχήμα 3+1 για να υποστηρίξουμε τον στόχο της διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής, της μείωσης της εξάρτησης από κακόβουλους παράγοντες και της βελτίωσης της συνδεσιμότητας μεταξύ ομοϊδεάτων περιφερειακών εταίρων. Δεν σταματήσαμε σε μια κοινή δήλωση. Υλοποιήσαμε αμέσως αυτά τα λόγια με την υπογραφή της πρώτης μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας που συνδέει τους προμηθευτές LNG των ΗΠΑ με την περιοχή.

Πρόκειται για μια 20ετή συμφωνία που θα παραδίδει αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, και μόλις ξεκινάμε. Στο P-TEC, ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας για σταδιακή κατάργηση του ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027. Συμφωνώ με τις εκκλήσεις του για αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης της ΕΕ για το ρωσικό φυσικό αέριο, επειδή η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια.

Πριν από δύο εβδομάδες, όταν ο Πρόεδρος Ζελένσκι επισκέφθηκε την Αθήνα, η ελληνική εταιρεία φυσικού αερίου DEPA και η ουκρανική εταιρεία Naftogaz συμφώνησαν να προμηθεύσουν την Ουκρανία με LNG από τις ΗΠΑ. Αυτό είναι πολύ περισσότερο από μια απλή οικονομική συμφωνία. Όταν ήμουν παρούσα στην υπογραφή της συμφωνίας από τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο Ζελένσκι, όλοι γνωρίζαμε ότι η ενεργειακή υποστήριξη για την Ουκρανία που διέρχεται από την Ελλάδα, η οποία παρέχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πέτυχε ένα τέλειο τρίπτυχο.

Οι επιθέσεις της Μόσχας στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας δεν έμειναν αναπάντητες. Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας DEPA-Naftogaz, η προμήθεια LNG από τις ΗΠΑ θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, παρέχοντας στους Ουκρανούς θερμότητα και ενέργεια που χρειάζονται για να αντέξουν έναν ακόμη χειμώνα προστατεύοντας την κυριαρχία τους. Σαφώς, αυτές οι συμφωνίες δεν είναι απλώς εμπορικά ορόσημα.

Είναι στρατηγικά επιτεύγματα που καταδεικνύουν τη δύναμη της συμμαχικής συνεργασίας. Αυτές οι συμφωνίες είναι επίσης έξυπνες επενδύσεις, προκαταβολές για την κοινή μας ευημερία. Και πιστεύω ακράδαντα ότι τελικά θα επιτύχουμε τόσο οικονομικά οφέλη όσο και αποδόσεις ασφαλείας που θα υπερβαίνουν ακόμη και τις αρχικές μας προσδοκίες.

Η διμερής μας συνεργασία δεν σταματά στην ενεργειακή είσοδο. Επεκτείνεται στην άμυνα και τους δεσμούς μεταξύ των λαών που καθιστούν αυτή τη συμμαχία ακλόνητη. Όπως είχα την τιμή να μοιραστώ με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δένδια μόλις πριν από τρεις εβδομάδες, το Υπουργείο Πολέμου καλωσόρισε επίσημα την Ελλάδα στο Πρόγραμμα Κρατικής Συνεργασίας.

Αυτή η υπογραφή, η Πρωτοβουλία της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ, όχι μόνο θα εμβαθύνει την αμυντική μας συνεργασία μέσω της πρόσβασης σε νέες δυνατότητες και ευκαιρίες κοινής εκπαίδευσης, αλλά θα εμβαθύνει επίσης τις σχέσεις σε όλους τους κυβερνητικούς, εμπορικούς, εκπαιδευτικούς και πολλούς άλλους τομείς. Και θα δείξει τη συμμαχία και τη δύναμη του δεσμού μεταξύ των δύο χωρών μας στην παγκόσμια σκηνή. Η είσοδος της Ελλάδας σε αυτό το πρόγραμμα είναι δυνατή επειδή τώρα έχουμε ηγέτες στην Ουάσιγκτον, όπως ο καλός μου φίλος, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος πιστεύει ότι η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο

Ενισχύουμε τις κοινές εκπαιδευτικές επιχειρήσεις και υποστηρίζουμε τον αμυντικό εκσυγχρονισμό της Ελλάδας, επειδή η ειρήνη δεν αυτοαμυνεται. Η σταθερότητα δεν διατηρείται. Πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας.

Η σχέση μας αφορά επίσης την υποστήριξη των εκατομμυρίων Αμερικανών στην Ελλάδα που ταξιδεύουν μεταξύ των δύο εθνών κάθε χρόνο, εμπλουτίζοντας τους πολιτισμούς μας και υποστηρίζοντας τις οικονομίες μας. Φέτος είχαμε ρεκόρ αύξησης Αμερικανών τουριστών στην Ελλάδα, και οι Αμερικανοί επισκέπτες είναι οι πιο γενναιόδωροι, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι δύο χώρες μας συνεργάζονται στενά για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την εκπαιδευτική κινητικότητα και άλλες μορφές ανταλλαγών μεταξύ των ανθρώπων.

Στην πραγματικότητα, μάθαμε πρόσφατα ότι η Ελλάδα είναι πλέον ο όγδοος μεγαλύτερος αποδέκτης Αμερικανών φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό. Αυτή η ανθρώπινη γέφυρα μεταξύ των εθνών μας είναι αναντικατάστατη και διασφαλίζει ότι η συνεργασία μας δεν αφορά μόνο βραχυπρόθεσμα συμφέροντα, αλλά διαρκείς αξίες και ένα κοινό όραμα για το μέλλον.

Η καρδιά της συμμαχίας μας είναι η κοινή πεποίθηση ότι η δημοκρατία δεν είναι μια ιδέα του παρελθόντος, αλλά η κινητήρια δύναμη του συλλογικού μας μέλλοντος. Ότι τα ισχυρά, κυρίαρχα έθνη, συνεργαζόμενα, μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση και να αδράξουν κάθε ευκαιρία. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι περήφανες που στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας και των περιφερειακών εταίρων μας, καθώς συνεχίζουμε να κάνουμε τολμηρά βήματα για να διαφοροποιήσουμε τις ενεργειακές πηγές της Ευρώπης και να μειώσουμε την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, καθώς ενισχύουμε την αμυντική μας συνεργασία, καθώς παραμένουμε διασυνδεδεμένοι μέσω ταξιδιών και εκπαίδευσης, και καθώς γιορτάζουμε το πρώτο έτος της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ, μόλις τώρα αρχίζουμε να διαισθανόμαστε τη δύναμη της δέσμευσής μας να ενισχύσουμε αυτούς τους διατλαντικούς δεσμούς.

Είμαι περήφανη που συνεργάζομαι στενά με οργανισμούς όπως το AHI, που έχουν παρόμοια αποστολή με τη δική μου, δηλαδή να προωθούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, διατηρώντας παράλληλα πιστούς στις αξίες της ελευθερίας σε αυτήν την περιοχή που με υπερηφάνεια αποκαλώ σπίτι μου. Σας ευχαριστώ. Ο Θεός να σας ευλογεί.

Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα. Και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες