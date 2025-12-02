Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών συνδιοργανώνουν στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο King George στο Σύνταγμα, το Συνέδριο «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική», με ειδικό τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει».

Κορυφαίες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές του συνεδρίου θα βρεθούν η Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης καθώς και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ακαδημαϊκός, Προκόπης Παυλόπουλος.

Το διεθνές ενδιαφέρον θα ενισχυθεί με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου (2014–2024), Sameh Hassan Shoukry, του Γενικού Γραμματέα, Arab League (2001-2011) και Υπουργού Εξωτερικών της Αιγύπτου (1991-2001), Amre Moussa, του Διευθυντή Περιφερειακής Ασφάλειας και Ανώτερου Συνεργάτη για την Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή του IISS, Emile Hokayem, του Γ.Γ. Ηνωμένων Εθνών (2021-2023), Ανώτερου Ερευνητή στο German Institute for International and Security Affairs (SWP), Volker Perthes, του Διευθυντή για την Ευρώπη, τη Ρωσία και την Ευρασία, Chatham House, Gregoire Roos και του Προέδρου στο Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων της Τουρκίας, Mustafa Aydin.

Το συνέδριο θα φιλοξενήσει επιπλέον τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, την Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, τον Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών (2013–2015), Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Σύμβουλο του Πρωθυπουργού σε θέματα Επενδύσεων, Δημήτρη Πολίτη, την Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργό Εξωτερικών (2006-2009), Ντόρα Μπακογιάννη καθώς και τον Επίτροπο της Ε.Ε. Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας (2014–2019), Δημήτρη Αβραμόπουλο και τον Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Τάσο Χατζηβασιλείου.

Παράλληλα, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις του Ευρωβουλευτή και Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (2009–2015), Γιάννη Μανιάτη, του Γενικού Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, του υπουργού Εξωτερικών (2015-2018), Νίκου Κοτζιά και του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου (2013–2020), Γιώργου Λακκοτρύπη.

Το παρών θα δώσουν επίσης σημαντικές προσωπικότητες από την Ελλάδα, όπως ο Ναύαρχος ε.α. και Υπουργός Εθνικής Άμυνας (2019), Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης, η Πρόεδρος του Δικτύου, Άννα Διαμαντοπούλου, ο Υπουργός Παιδείας (2012–2014) και Διευθυντής στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο Εκδότης της εφημερίδας Το Βήμα, Γιάννης Πρετεντέρης, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Τσομώκος, και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, Αθανάσιος Πλατιάς.

Θεματικές του διαλόγου και απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα

Οι κύριες θεματικές του συνεδρίου περιλαμβάνουν το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα και τα επόμενα βήματα μετά την εφαρμογή του, την αναζήτηση μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία ειρήνης, καθώς και τη νέα εποχή που ανοίγουν οι Συμφωνίες του Αβραάμ μετά τη Σύνοδο του Σαρμ ελ-Σέιχ.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της Ε.Ε., της Ρωσίας, της Κίνας και των ΗΠΑ, καθώς και η επίλυση του Κυπριακού ως προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην περιοχή. Παράλληλα, θα συζητηθούν οι προοπτικές για το νέο οικονομικό τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου.

Με την παρουσία τους, όλοι οι ομιλητές και συμμετέχοντες θα συμβάλλουν σε έναν ζωντανό και ουσιαστικό διάλογο για την πολιτική, την ασφάλεια και την οικονομία στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, αναδεικνύοντας την Αθήνα ως πυλώνα διεθνών πολιτικών και στρατηγικών συζητήσεων.

Το συνέδριο θα μεταδίδεται σε live streaming στο tovima.gr και στο tovima.com.

