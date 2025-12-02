Το «One More Sleep» της Βρετανίδας τραγουδίστριας Λιόνα Λιούις αναδείχθηκε επίσημα ως το πιο δημοφιλές βρετανικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι του 21ου αιώνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επίσημης Εταιρείας των Charts.

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε το 2013, είχε φτάσει στο νούμερο τρία του βρετανικού chart singles και πλέον ξεπερνά τα 190 εκατομμύρια streams στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η επιτυχία του το καθιστά ένα από τα πιο αγαπημένα σύγχρονα χριστουγεννιάτικα κομμάτια.

Από την κυκλοφορία του, το «One More Sleep» έχει συγκεντρώσει το ισοδύναμο 14 εβδομάδων συνεχούς αναπαραγωγής σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση στο κοινό.

Το τραγούδι κατέλαβε την πρώτη θέση στη σχετική λίστα, αφήνοντας πίσω του το «Underneath the Tree» της Κέλι Κλάρκσον, το οποίο συγκέντρωσε το ισοδύναμο 11 εβδομάδων ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής αναπαραγωγής.

«Είναι πραγματικά ξεχωριστό να γνωρίζω ότι το “One More Sleep” φέρνει λίγη χαρά στα Χριστούγεννα των ανθρώπων» δήλωσε η Λιόνα Λιούις, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για την απήχηση του τραγουδιού.

«Το τραγούδι και ολόκληρο το άλμπουμ σημαίνουν τόσα πολλά για μένα. Είναι πραγματικά όμορφο που οι άνθρωποι συνδέονται με αυτό και ως καλλιτέχνης ήλπιζα ακριβώς αυτό» πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Το «One More Sleep», από το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ «Christmas with Love», επιστρέφει σταθερά στο Top 40 των βρετανικών charts κάθε εορταστική περίοδο από το 2018, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως σύγχρονο κλασικό των Χριστουγέννων.