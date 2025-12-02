Σε συνέντευξή της στο Anestea The Podcast, η Σίσσυ Χρηστίδου κάθεται απέναντι από τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και μιλάει για όλα. Από τα σχόλια για την εμφάνισή της και τις φήμες για πλαστικές επεμβάσεις, μέχρι τη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη. Το ζευγάρι υπήρξε παντρεμένο για δέκα χρόνια και έχει δύο παιδιά.

Η σχέση της με τον Θοδωρή Μαραντίνη χαρακτηρίζεται πλέον από ψυχρές έως έντονα τεταμένες στιγμές, όπως φαίνεται από τις δημόσιες τοποθετήσεις τους και τις δικαστικές διαδικασίες. Οι δύο τους δίνουν μάχες για τα παιδιά τους, με εκείνον να διεκδικεί την αποκλειστική επιμέλεια του 16χρονου γιου τους, ενώ η ατμόσφαιρα μεταξύ τους παραμένει ηλεκτρισμένη. Ο τραγουδιστής έχει δηλώσει δημόσια ότι τα παιδιά του, τα μεγαλώνει μία Φιλιππινέζα. Μάλιστα, αναφέρθηκε στη δικαστική περιπέτεια με τον πρώην σύζυγό της, από την καταδίκη του για μη καταβολή διατροφής το 2022, μέχρι τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και το «κλείσιμο» της υπόθεσης στην Ευελπίδων το 2025.

Στη συνέντευξη, η Σίσσυ Χρηστίδου δήλωσε:

«Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας. Δέχτηκα να το υπογράψω αυτό, το υπέγραψα. Κι εγώ όταν είδα τη συνέντευξη, απέκτησα μία ελπίδα. Μου φαίνεται τρομερά πληγωτικό. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου. Εγώ δεν μίλησα ποτέ όπως θα ήθελα, επειδή υπήρχαν δημοσιογράφοι μέσα στην αίθουσα και για μένα είναι σημαντικό να προστατέψω την εικόνα του πατέρα των παιδιών μου».

Η παρουσιάστρια αναφέρεται και στην «πάρα πολύ δύσκολη περίοδο» που πέρασε με τα αρνητικά σχόλια στα social media, τις φήμες για «επέμβαση στομάχου» και το πώς η εικόνα του σώματός της έγινε δημόσιο θέμα. Η συζήτηση φτάνει μέχρι τον ρόλο της ως μητέρας, το πώς τη φέρονται τα media, αλλά και στο τηλεοπτικό παρασκήνιο, αν θα συνεργαζόταν με τον Γιώργο Λιάγκα, αν έχει ερωτευτεί ξανά και για τον τρόπο που διαχειρίζεται σχέσεις και «love bombing».