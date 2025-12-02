Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αρνήθηκε να εγκρίνει τη δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης δανείου ύψους περίπου 140 δισ. ευρώ (162,5 δισ. δολαρίων) προς την Ουκρανία, απόφαση που, σύμφωνα με τη Financial Times, υπονομεύει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χορήγηση ενός «δανείου επανορθώσεων» με βάση δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ΕΚΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υλοποίηση της πρότασης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παραβίαζε την εντολή της. Η απόφαση αυτή προστίθεται στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Βρυξέλλες στην προσπάθειά τους να διαμορφώσουν ένα χρηματοδοτικό σχήμα με εγγύηση τους πόρους της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, οι οποίοι παραμένουν δεσμευμένοι στο Euroclear, το βελγικό αποθετήριο αξιογράφων.

Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει την πληροφορία αυτή με ανεξάρτητο τρόπο.