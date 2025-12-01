O Στιβ Γουίτκοφ, o άνθρωπος των ειδικών αποστολών του Ντόναλντ Τραμπ, θα αναχωρήσει τη Δευτέρα, για τη Μόσχα για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σε σχέση με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Γουίτκοφ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη. Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται μετά τις συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας σήμερα στη Φλόριντα, τις οποίες ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε “παραγωγικές”, προειδοποιώντας ωστόσο ότι “μένει ακόμη δουλειά” που πρέπει να γίνει για την επίτευξη συμφωνίας.