Μια καθηγήτρια λυκείου στην Αυστραλία παραδέχθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με ανήλικο μαθητή της και προσπάθησε να τον πείσει να ψευδομαρτυρήσει στις αρχές. Η 37χρονη Κάρλι Ρέι (Karly Rae) εμφανίστηκε την Πέμπτη στο δικαστήριο κρατώντας το οκτώ εβδομάδων βρέφος της, όπου δήλωσε ένοχη για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, σύμφωνα με το δίκτυο ABC.

Η Ρέι ομολόγησε την ενοχή της για σεξουαλική κακοποίηση εφήβου, κατοχή υλικού παιδικής κακοποίησης, αποπλάνηση ανηλίκου για παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα και απόπειρα παρακώλυσης της δικαιοσύνης. Η ανακοίνωση της ποινής έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικαστηρίου, η καθηγήτρια είχε επανειλημμένες σεξουαλικές επαφές με τον 15χρονο μαθητή της τον Οκτώβριο του 2024, τον ίδιο μήνα που συνελήφθη για πρώτη φορά. Τα περιστατικά φέρεται να συνέβησαν σε διάφορα σημεία του Νιούκαστλ, στη Νέα Νότια Ουαλία, όπου εργαζόταν.

Επικοινωνία μέσω κοινωνικών δικτύων

Η Ρέι φέρεται να προσέγγισε τον μαθητή μέσω Snapchat και Instagram, στέλνοντάς του μηνύματα με σεξουαλικό περιεχόμενο. Σε ένα από αυτά, έγραφε: “Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τελευταίο ραντεβού πριν ξαναρχίσει το σχολείο. Θα φέρω το παιχνίδι μου.”

Όταν ο μαθητής πρότεινε να διαγράψουν ο ένας τον άλλο από την εφαρμογή, εκείνη απάντησε: «Είναι δικό μου λάθος. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Κάνε ό,τι θέλεις/χρειάζεσαι..”

Απόπειρα επηρεασμού μαρτυρίας

Ενώ βρισκόταν εκτός φυλακής με εγγύηση, η Ρέι φέρεται να τηλεφώνησε επανειλημμένα στον μαθητή, προσπαθώντας να τον πείσει να δώσει ψευδή κατάθεση. Κατά τη διάρκεια ακρόασης τον Ιούνιο, ο δικαστής Χάμεντ Ντάντζι δήλωσε ότι “στη διάρκεια αυτών των κλήσεων, φέρεται να προσπάθησε να πείσει τον καταγγέλλοντα να δώσει ψευδή εκδοχή των γεγονότων”, σύμφωνα με το 7News. Ο έφηβος ενημέρωσε τη μητέρα του, ενώ ένας ξάδελφός του που είχε δει τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ειδοποίησε την οικογένεια.

Η δίκη και οι συνέπειες

Η Ρέι αφέθηκε ξανά ελεύθερη με εγγύηση τον Ιούνιο λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρχικά είχε δηλώσει αθώα και η δίκη της είχε οριστεί για τον Αύγουστο του 2026, ωστόσο άλλαξε την ομολογία της την περασμένη εβδομάδα. Ο δικηγόρος της, Μαρκ Ράμσλαντ, ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στην υπόθεση, καθώς η κατηγορούμενη προσήλθε στο δικαστήριο με το νεογέννητο παιδί της, σύμφωνα με το ABC.

Η Ρέι ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε πως ο μαθητής ήταν ανήλικος, παρότι φοιτούσε στο σχολείο όπου δίδασκε. Μετά την ομολογία της, απολύθηκε από τη θέση της και της απαγορεύτηκε να βρίσκεται μόνη με οποιονδήποτε κάτω των 16 ετών.