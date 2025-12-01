Το ροκ συγκρότημα Aerosmith έχει πλέον το πρώτο του άλμπουμ, που βρίσκεται στην κορυφή των βρετανικών charts με το «One More Time», το project τους, που είναι συνεργασία με τον ποπ ροκ σταρ Yungblud, όπως επιβεβαίωσε η Επίσημη Εταιρεία Charts.

Το επίτευγμα έρχεται περισσότερα από 50 χρόνια μετά το ομώνυμο ντεμπούτο του αμερικανικού συγκροτήματος με επικεφαλής τον Στίβεν Τάιλερ και 38 χρόνια από την πρώτη τους εμφάνιση στο UK Albums Chart με το ένατο «LP Permanent Vacation».

Ο δίσκος είναι το δεύτερο άλμπουμ, που έφτασε στο νούμερο ένα της χρονιάς για τον Yungblud, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ντόμινικ Χάρισον, μετά το άλμπουμ του «Idols», που βρέθηκε τόσο ψηλά στην κατάταξη, με τον καλλιτέχνη να ευχαριστεί τον κόσμο για αυτήν την επιτυχία.

Το «One More Time» βρέθηκε επίσης πρώτο στο Official Vinyl Albums Chart του Ηνωμένου Βασιλείου, για τις περισσότερες φυσικές πωλήσεις δίσκων, αλλά και στο Official Record Store Chart του Ηνωμένου Βασιλείου, για τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ σε βρετανικά ανεξάρτητα δισκοπωλεία.