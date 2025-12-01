Σοκ προκαλεί ο ισχυρισμός μιας μητέρας, η οποία προσπάθησε να καταγγείλει έναν παιδόφιλο, που παρενοχλούσε την 10χρονη κόρη της και ο αστυνομικός στον οποίο απευθύνθηκε, την προέτρεψε απλώς να… μπλοκάρει τον δράστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μητέρα μίλησε με καλυμμένα χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Αποκαλύψεις», αναφέροντας ότι η 10χρονη κόρη της δημιούργησε λογαριασμό στο TikTok και μία εβδομάδα αργότερα δέχτηκε μηνύματα από έναν ενήλικα. «Θέλω να χ… Στείλε μου μια φωτογραφία σου, πήγαινε στο μπάνιο… Εγώ θα βλέπω απλά, αν θες σου μιλάω κιόλας», είναι μερικά από τα φρικιαστικά μηνύματα που έστειλε.

Το παιδί ενημέρωσε αμέσως τη μητέρα του και εκείνη προσποιούμενη την κόρη της, άρχισε να επικοινωνεί μαζί του, για να τον παγιδέψει. Μόλις συγκέντρωσε τα απαραίτητα στοιχεία, επικοινώνησε με τις αρχές, οι οποίες έδωσαν οδηγίες για να προχωρήσει σε καταγγελία. Όταν επισκέφθηκε την Ασφάλεια όμως, ο αστυνομικός την απέτρεψε, με βάση όσα είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Ξέρεις πόσοι ανώμαλοι κυκλοφορούν; Θα πάρει ένα χρόνο τουλάχιστον… Κάνε τον μπλοκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν θα ξαναστείλει», φέρεται να της είπε. Η γυναίκα τρομαγμένη επικοινώνησε ξανά με τις Αρχές και πληροφορήθηκε, ότι έπρεπε να επαναλάβει τη διαδικασία, πιθανώς πάλι με τον ίδιο αστυνομικό.