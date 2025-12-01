Ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής καταγράφηκαν τον Νοέμβριο του 2025 στην Ήπειρο, με επίκεντρο την ορεινή ζώνη των Τζουμέρκων, όπου οι ποσότητες ξεπέρασαν τα 1.000 χιλιοστά μέσα σε έναν μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο φετινός Νοέμβριος χαρακτηρίστηκε από έντονη βροχόπτωση, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο. Οι μετρήσεις του εκτεταμένου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών επιβεβαιώνουν τη σημαντική αύξηση του υετού στην περιοχή.

Όπως προκύπτει από τον χάρτη χωρικής κατανομής του συνολικού μηνιαίου υετού για τον Νοέμβριο 2025, τέσσερις σταθμοί κατέγραψαν ύψη βροχής άνω των 800 χιλιοστών, δεκατρείς σταθμοί πάνω από 600 χιλιοστά και τριάντα τρεις πάνω από 400 χιλιοστά. Συνολικά, 283 σταθμοί κατέγραψαν ποσότητες μεγαλύτερες από 100 χιλιοστά, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 51% του συνόλου των ενεργών σταθμών.

Το μεγαλύτερο μηνιαίο ύψος βροχής σημειώθηκε στον Καταρράκτη Άρτας, όπου καταγράφηκαν 1.055 χιλιοστά, παρά τις μικρές απώλειες δεδομένων λόγω σύντομων διακοπών στη μετάδοση.

Στα 10 μεγαλύτερα ύψη βροχής από το 2006

Σύμφωνα με το METEO, οι μηνιαίες τιμές βροχόπτωσης του Νοεμβρίου 2025 στον Καταρράκτη και στα Λεπιανά Άρτας συγκαταλέγονται στα δέκα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από την έναρξη λειτουργίας του δικτύου αυτόματων σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Όπως επισημαίνει το meteo.gr / ΕΑΑ, «τα δέκα μεγαλύτερα μηνιαία ύψη βροχής εμφανίζονται κυρίως σε τρεις περιόδους με έντονα καιρικά φαινόμενα: τον Φεβρουάριο 2019 (κακοκαιρίες Χιόνη και Ωκεανίς), τον Σεπτέμβριο 2023 (κακοκαιρίες Daniel και Ηλίας) και τον Νοέμβριο 2025 (κακοκαιρία Adel)».