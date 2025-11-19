Η Έντονη βροχόπτωση που σημειώνεται αυτή την ώρα στην Ηγουμενίτσα, προκάλεσε προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
Σύμφωνα με το thespro.gr, η κυκλοφορία στον δρόμο Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς έχει διακοπεί λόγω καταπτώσεων υλικών στο οδόστρωμα. Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία που εργάζονται για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε εγρήγορση από το πρωί, διαθέτοντας μεγάλο αριθμό μηχανημάτων που επιχειρούν σε διάφορα σημεία για τον καθαρισμό δρόμων και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.
- Θεσσαλονίκη: Με ένα ευρώ στη Σίνδο σε 11 λεπτά – Πρεμιέρα για τα έξι νέα δρομολόγια του Προαστιακού, που φτάνουν πλέον τα 17
- Κακοκαιρία πλήττει την Ηγουμενίτσα: Κλειστός ο δρόμος προς Πλαταριά μετά από ισχυρή βροχόπτωση (βίντεο)
- Κομοτηνή: Συνελήφθη αλλοδαπός καταζητούμενος για θανατηφόρο τροχαίο σε υπόθεση διακίνησης μεταναστών