Η Έντονη βροχόπτωση που σημειώνεται αυτή την ώρα στην Ηγουμενίτσα, προκάλεσε προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με το thespro.gr, η κυκλοφορία στον δρόμο Ηγουμενίτσας – Πλαταριάς έχει διακοπεί λόγω καταπτώσεων υλικών στο οδόστρωμα. Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία που εργάζονται για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.