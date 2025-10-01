Έντονη βροχόπτωση πλήττει αυτή την ώρα την Κέρκυρα, ενώ σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Λίγο νωρίτερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου.

Λόγω της κακοκαιρίας, στην περιοχή Ακρωτήρι Δράστης στη βόρεια Κέρκυρα, όχημα που μετέφερε οικογένεια Βρετανών εγκλωβίστηκε σε ανηφορικό χωματόδρομο λόγω λάσπης. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία μετέφερε με ασφάλεια το ζευγάρι και το παιδί τους στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων, σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ. Και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν καταγραφεί άλλες κλήσεις για παροχή βοήθειας από την Πυροσβεστική.