Αποκαρδιωτική παραμένει η οδηγική συμπεριφορά στους ελληνικούς δρόμους παρά τα συνεχή τροχαία, αλλά και τα υψηλά πρόστιμα του νέου ΚΟΚ.

Όπως όλα δείχνουν, παρά τους νεκρούς και τους τραυματίες, κάποιοι συνεχίζουν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ακόμα και υπό την επήρεια ναρκωτικών. Τελευταίο τροχαίο ήταν αυτό που σημειώθηκε σε δρόμο της Λούτσας, όταν ένας 29χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και παρέσυρε μία οικογένεια. Από το τροχαίο ένας 24χρονος σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώρα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν, ότι ο 29χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο, αναμένονται και τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, που θα δείξουν αν οδηγούσε και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Μετά από αυτό περιστατικό, το MEGA και ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, αποκάλυψαν ότι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχεδιάζει μετά τα αλκοτέστ να αποκτήσει ειδικές συσκευές ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, με τις οποίες η Τροχαία θα ελέγχει τους οδηγούς.